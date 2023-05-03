В СНБО прокомментировали дополнительные выплаты военнослужащим — Finance.ua

В СНБО прокомментировали дополнительные выплаты военнослужащим Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дополнительные выплаты военнослужащим должны быть справедливыми и не могут быть одинаковыми для воюющих и находящихся в тылу.

Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона, комментируя письмо Верховной Раде от руководителей Минобороны, СБУ, МВД, ГНСУ, Нацгвардии и Главнокомандующего ВСУ.

По словам Данилова, он поддерживает позицию, когда люди, не находящиеся на фронте, не должны получать дополнительные выплаты.

«Если люди на передовой, на фронте, они получают 100 тысяч гривен плюс. Если они сегодня являются курсантами, находятся в Мукачево, условно, или других городах, то справедливо ли, что они должны получать доплату как военнослужащие за выполнение военных вещей? Я считаю, что это несправедливо», — подчеркнул секретарь СНБО.

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Он также напомнил, что с 1 февраля всем военнослужащим повысили зарплату.

«Нужно быть честными. И те люди, которые действительно воюют, они заслуживают больше, чем сегодня может позволить себе государство. Но те люди, которые находятся, условно, в глубоком тылу, дополнительно добавлять им еще 30 тысяч? Давайте будем честными, депутаты должны понимать, что надо считать наши общие деньги. У нас не хватает ресурсов, партнеры нам помогают. Так что дискуссия должна быть искренняя и правдивая, и главное — справедливая», — подытожил Данилов.

УНІАН По материалам:

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