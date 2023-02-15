Выплаты военным в 2023 году: Какое будет пособие в случае боевого ранения — Finance.ua

Выплаты военным в 2023 году: Какое будет пособие в случае боевого ранения Сегодня 09:01 — Личные финансы

Выплаты военным в 2023 году: Какое будет пособие в случае боевого ранения

Украинские военнослужащие в случае ранения вправе получить выплаты. Их размер зависит от тяжести ранения и от того, привело ли оно к инвалидности.

Об этом рассказал адвокат и управляющий партнер ЮФ «Социальный паритет» Дмитрий Йовдий.

Если военный во время прохождения военной службы получил ранение, для него предусмотрена единовременное денежное пособие.

При этом юрист уточнил, что ранение может быть получено при несении службы, но не связано с выполнением боевых задач или боевых столкновений.

«Мы говорим именно о боевом ранении», — отметил Йовдий.

Какие размеры выплат предусмотрены при ранении военных

Размер единовременного пособия зависит от тяжести ранения и от того, обусловило ли оно наступление инвалидности.

Приблизительные размеры в 2022 году составляли от 600 тысяч до почти миллиона гривен.

В зависимости от группы инвалидности, военные в 2023 году будут получать следующие выплаты:

I группа инвалидности — 1 073 600 гривен (400-кратный размер прожиточного минимума);

II группа инвалидности — 805 200 гривен (300-кратный размер прожиточного минимума);

III группа инвалидности — 671 000 гривен (250-кратный размер прожиточного минимума).

В случае, если военный получил ранение, не обусловившее инвалидность, однако привело к частичной потере трудоспособности, то в зависимости от ее степени размер выплат колебался от 134 тысяч до 187 тысяч гривен (от 50 до 70 прожиточных минимумов).

Стоит отметить, что с 1 декабря 2022 года прожиточный минимум составляет 2684 гривны.

Адвокат объясняет: право военного на денежное пособие рассматривается медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), устанавливающей наличие или отсутствие инвалидности и степень потери трудоспособности. Со своей стороны военно-врачебная комиссия (ВВК) выдает заключение о связи ранения с защитой родины и несением военной службы. В случае несогласия с решением указанных комиссий их можно обжаловать.

ВВК, кроме того, что выясняет причины и обстоятельства гибели или ранения, также устанавливает факт годности или непригодности лица к несению военной службы.

Справка Finance.ua:

с 1 февраля 2023 года дополнительное денежное вознаграждение 30 тысяч и 100 тысяч гривен военнослужащим будут выплачивать по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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