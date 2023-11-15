Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины — Finance.ua

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Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины

Казна и Политика
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Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины
Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины
В палате представителей США планируется рассмотреть запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине и Израилю после Дня Благодарения, который состоится в этом году 23 ноября. Также этот пакет помощи будет включать поддержку для Тайваня и усиление границы США.
Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, пишет CNN.
Он отметил, что «очень сильно хочет», чтобы все четыре запроса Байдена были одобрены. Речь идет о поддержке в отношении Украины, Израиля, защиты границы и помощи Индийско-Тихоокеанскому региону.
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«У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет законов о безопасности границ, который будет иметь двухпартийную поддержку. Но мы должны сделать это, и как только мы вернемся со Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом, чтобы все четыре законопроекта были приняты, и все четыре получили двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе», — подчеркнул Чак Шумер.
Когда его спросили об усилиях Республиканской партии в Палате представителей, касающихся разделения пакета на меньшие отдельные законопроекты, он ответил, что для этого требуется поддержка всех четырех.
«И я собираюсь упорно, очень упорно работать над тем, чтобы все четыре законопроекта были приняты», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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