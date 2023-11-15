Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины — Finance.ua

Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Стало известно, когда США рассмотрят пакет финансовой помощи для Украины

В палате представителей США планируется рассмотреть запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине и Израилю после Дня Благодарения, который состоится в этом году 23 ноября. Также этот пакет помощи будет включать поддержку для Тайваня и усиление границы США.

Об этом заявил лидер большинства в Сенате США Чак Шумер, пишет CNN.

Он отметил, что «очень сильно хочет», чтобы все четыре запроса Байдена были одобрены. Речь идет о поддержке в отношении Украины, Израиля, защиты границы и помощи Индийско-Тихоокеанскому региону.

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«У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет законов о безопасности границ, который будет иметь двухпартийную поддержку. Но мы должны сделать это, и как только мы вернемся со Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом, чтобы все четыре законопроекта были приняты, и все четыре получили двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе», — подчеркнул Чак Шумер.

Когда его спросили об усилиях Республиканской партии в Палате представителей, касающихся разделения пакета на меньшие отдельные законопроекты, он ответил, что для этого требуется поддержка всех четырех.

«И я собираюсь упорно, очень упорно работать над тем, чтобы все четыре законопроекта были приняты», — добавил он.

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