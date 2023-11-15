Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины — Finance.ua
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Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины

Казна и Политика
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Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины
Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины
Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.
Об этом сообщает CNN.
Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун. Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы.
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Документ предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений правительства США: военного строительства, льгот для ветеранов, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, управления по контролю за продуктами и лекарствами, а также энергетических и водных программ.
Финансирование всех остальных федеральных операций, включая оборону, закончится 2 февраля. Помощь для Украины и Израиля документ не предусматривает.
Напомним, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования помощи Украине.
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Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает на том, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а «украинский» пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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