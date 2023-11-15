Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины — Finance.ua

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины
Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.
Об этом сообщает CNN.
Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун. Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы.
Документ предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений правительства США: военного строительства, льгот для ветеранов, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, управления по контролю за продуктами и лекарствами, а также энергетических и водных программ.
Финансирование всех остальных федеральных операций, включая оборону, закончится 2 февраля. Помощь для Украины и Израиля документ не предусматривает.
Напомним, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования помощи Украине.
Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает на том, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а «украинский» пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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