Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины — Finance.ua

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Палата представителей США одобрила проект финансирования правительства без денег для Украины

Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.

Об этом сообщает CNN.

Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить шатдаун. Теперь Сенат должен будет одобрить его до пятницы.

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Документ предусматривает продление финансирования до 19 января приоритетных направлений правительства США: военного строительства, льгот для ветеранов, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, управления по контролю за продуктами и лекарствами, а также энергетических и водных программ.

Финансирование всех остальных федеральных операций, включая оборону, закончится 2 февраля. Помощь для Украины и Израиля документ не предусматривает.

Напомним, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более 61 миллиарда долларов финансирования помощи Украине.

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Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает на том, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а «украинский» пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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