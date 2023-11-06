США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн — Finance.ua

США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн
Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет помощи на общую сумму 425 миллионов долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — говорится в сообщении.
Новый пакет содержит 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины, а также 300 миллионов долларов, выделенных из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.
В список предоставленного вооружения вошли:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
- взрывные боеприпасы для устранения препятствий;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;
- снаряжение для холодной погоды;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Кроме того, Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.
«Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа. Этот пакет помощи в сфере безопасности свидетельствует о постоянной приверженности США поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии», — добавили в Пентагоне.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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