США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн — Finance.ua

США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн Сегодня 11:12 — Казна и Политика

США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн

Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет помощи на общую сумму 425 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

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Новый пакет содержит 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины, а также 300 миллионов долларов, выделенных из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.

В список предоставленного вооружения вошли:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

взрывные боеприпасы для устранения препятствий;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Кроме того, Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.

«Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа. Этот пакет помощи в сфере безопасности свидетельствует о постоянной приверженности США поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии», — добавили в Пентагоне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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