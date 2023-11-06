США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн — Finance.ua
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США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн

Казна и Политика
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США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн
США предоставили пакет военной помощи Украине на $425 млн
Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет помощи на общую сумму 425 миллионов долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
«Министерство обороны объявило о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны», — говорится в сообщении.
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Новый пакет содержит 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины, а также 300 миллионов долларов, выделенных из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны в долгосрочной перспективе.
В список предоставленного вооружения вошли:
  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
  • взрывные боеприпасы для устранения препятствий;
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;
  • снаряжение для холодной погоды;
  • запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Кроме того, Украина получит дополнительные боеприпасы с лазерной наводкой для борьбы с беспилотными авиационными системами.
«Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа. Этот пакет помощи в сфере безопасности свидетельствует о постоянной приверженности США поддержке украинского народа перед лицом российской агрессии», — добавили в Пентагоне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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