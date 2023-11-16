Глава НБУ и министр финансов поддержали налогообложение банковских сверхприбылей — Finance.ua

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Глава НБУ и министр финансов поддержали налогообложение банковских сверхприбылей

Казна и Политика
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Глава НБУ и министр финансов поддержали налогообложение банковских сверхприбылей
Глава НБУ и министр финансов поддержали налогообложение банковских сверхприбылей
Глава Нацбанка Андрей Пышный и министр финансов Сергей Марченко публично поддержали дополнительное налогообложение банковского сектора, который в этом году получит сверхприбыли.
О своей позиции Марченко и Пышный заявили во время Ежегодного собрания Европейской бизнес-ассоциации. По данным НБУ, чистая прибыль украинских банков за три квартала 2023-го достигла 110 млрд грн.
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«С высокой вероятностью» дополнительное налогообложение для банков будет введено, отметил Пышный. И сейчас идет дискуссия больше о технических деталях, а не о самой концепции.
Такие сверхприбыли стали возможны из-за монетарных условий в Украине, пояснил глава НБУ. Из-за беспрецедентных военных расходов из бюджета образовался профицит ликвидности.
«Учитывая, что кредитные аппетиты в результате войны уменьшились, спрос был почти никакой, банки заработали фактически на безрисковых активах — ОВГЗ и депозитных сертификатах», — уточнил Пышный.
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Дискуссии по дополнительному налогообложению проходят не только в парламенте, но и в Минфине, НБУ и вместе с международными партнерами, добавил глава НБУ.
«Учитывая ситуацию, что Украине действительно нужно искать дополнительные ресурсы для финансирования бюджета, я поддерживаю введение дополнительного налогообложения банковского сектора», — заявил Сергей Марченко. Относительно конкретной ставки глава Минфина сказал: «Чем больше, тем лучше».

Налогообложение банковских «сверхприбылей»: причины и последствия 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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