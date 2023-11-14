Более 50%: Минфин хочет увеличить налог для банков — СМИ Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Более 50%: Минфин хочет увеличить налог для банков — СМИ

Министерство финансов инициирует изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.

Об этом говорится в статье Forbes

Отмечается, что уже согласованный размер ставки налога на «сверхприбыли банков», принятый Верховной Радой в первом чтении, может претерпеть кардинальные изменения.

Так, вместо выплаты в бюджет 36% из доходов 2024—2025 годов банкам могут установить меньший налог, который не ограничат только двумя годами.

Однако Минфин, НБУ и даже МВФ якобы выступают за дополнительное налогообложение банков не только со следующего года, но и ретроспективно за 2023 год, рассказали Forbes источники.

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Ставка налога на 2023 год, по словам трех из них, может превысить 50%.

Окончательная цифра еще согласовывается, но Минфин выступает за большую ставку, чем 36%, принятую в первом чтении, отметил на правах анонимности собеседник издания в правительстве.

По словам топ-чиновника одной из госструктур, предварительно обсуждается ставка 52−54%.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев не подтвердил и не опроверг эту информацию. Он отметил, что депутаты вместе с Минфином, НБУ и МВФ рассматривают разные предложения о налогообложении сверхприбылей банков.

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Економічна Правда По материалам:

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