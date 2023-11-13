Увеличатся ли в 2024 году налоги для бизнеса — ответ премьер-министра
В 2024 году налоги для бизнеса расти не будут.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, комментируя принятую накануне главную смету страны.
«Нужно сказать, что налоги для бизнеса по сравнению с 2021 годом расти не будут. Несмотря на войну и все сложности, мы понимаем, что должны поддержать частный сектор, потому что это основа нашей экономики», — отметил он.
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Глава правительства подчеркнул, что украинские власти продолжают успешные программы поддержки предпринимателей и запускают новые.
По его словам, 18 миллиардов гривен пойдет на программу льготных кредитов «5−7-9».
В то же время на предоставление грантов на развитие бизнеса выделено 1,4 миллиарда гривен, в поддержку крупных инвестиционных проектов — 3 миллиарда гривен, а для поддержки внутреннего спроса на украинские товары и услуги — 3 миллиарда гривен.
Премьер-министр подчеркнул, что, в частности, на компенсации расходов за гуманитарное разминирование земель выделяется 2 миллиарда гривен, на развитие индустриальных парков — 1 миллиард.
Кроме того, предусмотрены расходы на компенсацию при покупке техники украинского производства — 1 млрд грн.
«Также продолжаем программу „єОселя“, которая будет стимулировать строительный сектор. Вместе с партнерами продолжаем реализацию инфраструктурных проектов. Продолжаем развитие логистики. Все это, чтобы дать возможность украинскому бизнесу выстоять и развиваться даже вопреки полномасштабной войне», — резюмировал Шмыгаль.
Справка Finance.ua:
- в Украине планируется ввести налоги на криптовалюту;
- ранее министр финансов Сергей Марченко сообщал, что Министерство финансов пока не может сократить расходы государственного бюджета, а также не имеет возможности менять налоговую политику;
- глава миссии МВФ Гевин Грей заявляла, что международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться. Поэтому Киев должен сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы как налоговые, так и таможенные.
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