Налоговые проверки бизнеса и штрафы вернут с 1 декабря — Finance.ua

Налоговые проверки бизнеса и штрафы вернут с 1 декабря Сегодня 12:24 — Казна и Политика

Налоговые проверки бизнеса и штрафы вернут с 1 декабря

Плановые документальные проверки бизнеса в Украине будут возвращены с 1 декабря, а не с 1 ноября, как планировалось ранее.

Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

По информации Железняка, 2 ноября указанный парламентский комитет одобрил ко второму чтению в Верховной Раде законопроект № 10 016-д о возвращении налоговых проверок.

Что предусматривает документ

Указанный законопроект предусматривает отмену моратория на проведение налоговых проверок бизнеса, введенного вскоре после начала полномасштабной войны.

Отмена моратория является одним из условий Международного валютного фонда для получения Украиной до конца текущего года очередного транша кредита в рамках программы четырехлетнего финансирования на общую сумму 15,6 млрд долларов.

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На этапе утверждения кредитной программы Украина обязывалась перед МВФ полностью отменить мораторий на налоговые проверки с октября. Летом Украина договорилась с Фондом возобновить проверки не полностью, а частично, и не с октября, а с ноября.

17 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10 016-д относительно частичного возобновления проверок. Для снятия моратория с 1 ноября необходимо было проголосовать во втором чтении доработанный в профильном комитете законопроект до конца октября.

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Как пишет портал Новости. Live, в конце октября, до 1 ноября комитет не успевал рассмотреть законопроект, заседание которого было запланировано на 2 ноября. Следовательно, парламент никак не мог проголосовать законопроект до начала ноября.

По информации народного депутата, на заседании финансового комитета Рады 2 ноября законопроект таки был рекомендован ко второму чтению, но с двумя поправками:

во-первых, срок возврата документальных плановых налоговых проверок перенесен с 1 ноября на 1 декабря;

во-вторых, мораторий на проверки ФЛП первой и второй группы будет сохранен до декабря 2024 года.

Напомним, законопроектом № 10 016-д предусматривается возобновление проверок только трех категорий налогоплательщиков, тех, которые ведут деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; в сфере игорного бизнеса; предоставления финансовых и платежных услуг.

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Кроме того, с плановыми проверками придут на те предприятия, у которых до войны, в 2021 году:

уровень уплаты налога на прибыль предприятий и НДС были ниже 50% по отрасли;

дебиторская задолженность вдвое больше кредиторской;

годовая сумма дохода составила более 10 млн грн, а общий объем расходов — более 75% суммы годового дохода.

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