Рада проголосовала в первом чтении за возвращение налоговых проверок: кого планируют проверять — Finance.ua

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Рада проголосовала в первом чтении за возвращение налоговых проверок: кого планируют проверять

Казна и Политика
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Рада проголосовала в первом чтении за возвращение налоговых проверок: кого планируют проверять
Рада проголосовала в первом чтении за возвращение налоговых проверок: кого планируют проверять
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 10 016-д, которым планируют расширить перечень проведения документальных плановых налоговых проверок бизнеса уже с 1 ноября.
Как сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, это решение поддержали 237 народных избранников.
Проект закона не предусматривает возвращения проверок для физических лиц — предпринимателей первой и второй группы, а также для предприятий на оккупированных территориях или территориях, где идут боевые действия.

Кого проверят

«В проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые за 2021 год имели уровень уплаты налога на прибыль меньше, чем 50% по отрасли. И НДС меньше, чем 50% по отрасли. У которых годовой доход составляет более 10 млн грн, при этом общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода. У которых дебиторская задолженность в два раза больше, чем кредиторская», — отметил Железняк.
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«Все проверки, открытые законопроектом № 8401 с августа 2023 года: табак, топливо, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги, остаются в приоритете», — добавил он.
Также он отметил, что принятие данного законопроекта является одним из главных требований МВФ.

Справка Finance.ua:

  • с 1 августа 2023 г. вступил в силу налоговый закон, благодаря которому возвращается довоенное налогообложение предпринимателей;
  • в частности, он отменил единый налог в 2% и мораторий на проверки для производителей подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), игорного бизнеса и финансовых услуг;
  • принятие этого закона было одним из условий, предусмотренных соглашением с Международным валютным фондом, однако 22 августа 2023 стало известно, что депутаты без согласования с МВФ заменили текст законопроекта № 8401.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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