Мораторий на плановые проверки отменят с 1 ноября — в ВРУ рассмотрели законопроект Сегодня 14:36 — Личные финансы

Мораторий на плановые проверки отменят с 1 ноября — в ВРУ рассмотрели законопроект

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ рассмотрел проект закона об отмене моратория на документальные проверки.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

По ее словам, на проведение плановых проверок мораторий снимается полностью, но проверки в так называемом специальном режиме будут применяться с 1 ноября текущего года до конца 2024 года с такими особенностями.

Кроме субъектов хозяйствования, которые проходили проверку и прежде (деятельность которых связана с подакцизной продукцией, игорным бизнесом, финансовыми/платежными услугами), будут проверяться субъекты, которые являются нерезидентами с обособленными подразделениями/постоянными представительствами в Украине, а также в план-график плановых проверок (с возможным внесением изменений ежемесячно) будут включаться предприятия, отвечающие одному из следующих критериев:



уровень уплаты налога на прибыль на 50% и более меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли;

уровень уплаты НДС на 50% и более меньше, чем уровень уплаты налога в соответствующей отрасли (этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины составляют 25% и больше общих объемов поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль не менее 50% уровня в соответствующей отрасли);



дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза;



общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более суммы задекларированного годового дохода, если такой доход составляет от 10 млн грн;



заработная плата начисляется в размере меньше среднего по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

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«Все уровни уплаты налогов по отраслям публикуются на сайте ГНС в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу закона. Подпадают ли плательщики под эти критерии, налоговики будут определять на основе показателей их финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2021 года», — написала Южанина.

Кроме того, мораторий будет продлен в отношении юридических лиц, расположенных на оккупированных территориях, территориях активных и возможных боевых действий. А мораторий на проверки плательщиков единого налога первой и второй групп отменяется с 1 августа 2024 года.

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