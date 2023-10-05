МВФ ожидает, что в Украине будет принят новый закон о налоговых проверках — Finance.ua

МВФ ожидает, что в Украине будет принят новый закон о налоговых проверках Сегодня 11:45 — Казна и Политика

МВФ ожидает, что в Украине будет принят новый закон о налоговых проверках

В Международном валютном фонде ожидается, что в Украине будет принят новый закон о возобновлении налоговых проверок.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грэй во время пресс-конференции в Киеве.

«Очень важно возобновить налоговые проверки. Я ожидаю, что это будет новый закон», — сказал он.

Грей подчеркнул, что в Украине нужно создать такую ​​систему налоговых проверок, которая позволит обеспечить эффективную работу налоговых органов и будет ориентирована именно на бизнесы, где есть риски нарушений.

Как сообщал Укринформ, Совет исполнительных директоров МВФ 31 марта 2023 года утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины в размере 15,6 млрд дол. США.

Миссия Международного валютного фонда во главе с Гевином Греем 25 сентября начала технические дискуссии с представителями властей Украины по подготовке ко второму пересмотру программы расширенного финансирования.

Команда Международного валютного фонда во главе с заместителем директора Европейского департамента МВФ Умой Рамакришнан 1 октября начала встречи в Киеве с представителями властей Украины и другими ключевыми партнерами.

Укрінформ По материалам:

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