Гетманцев рассказал о деталях отмены моратория на проверки ГНС — Finance.ua

Гетманцев рассказал о деталях отмены моратория на проверки ГНС Сегодня 14:39 — Личные финансы

Гетманцев рассказал о деталях отмены моратория на проверки ГНС

Представители Европейской Бизнес Ассоциации встретились с Даниилом Гетманцевым, председателем Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Гетманцев проинформировал сообщество о ходе подготовки Национальной стратегии доходов, разрабатываемой Министерством финансов Украины, и свое видение будущей украинской налоговой системы в контексте евроинтеграции.

В то же время обсудили и текущие вопросы налоговой политики. Гетманцев заверил бизнес в отсутствии в этом году (и, надеемся, в будущем) изменений в налоговое законодательство «под елку» — бюджет-2024 рассчитан на существующей налоговой базе.

Проверок с октября не будет. Гетманцев подчеркнул, что их возвращения с октября не будет. Он и сам не является сторонником их восстановления, но, как отметил, есть определенная позиция международных партнеров. В то же время страна будет пытаться вернуться к предыдущей модели — частичным проверкам. И да — в планах внедрение рискориентированного подхода, но как и когда — также требует согласования с партнерами. Однако сроки давности будут согласованы с мораториями на проверки.

В контексте повышения налогов он подчеркнул, что сногсшибательных предложений по повышению налогов он в перспективе не видит. Стандартным будет увеличение акцизного налога.

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Выяснили некоторые проблемные вопросы введения РРО/ПРРО, подачи SAF-T файла крупными налогоплательщиками в рамках Проекта э-аудита и договорились о совместной работе над подготовкой новой редакции Закона Украины № 481 «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего».

Вопрос увеличения размера необлагаемой налогом благотворительной помощи на ВСУ Даниил Гетманцев не поддерживает, поскольку сейчас любые налоги в госбюджете направляются на армию. А учитывая, что в бюджете на 2024 год прямые военные нужды только на 93% финансируются, налогообложение благотворительности является важной составляющей.

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