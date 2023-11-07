Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года

Фондовый рынок
39
Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года
Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года, tax.gov.ua
Резиденты Украины с начала 2022 года приобрели или ликвидировали 6721 иностранную компанию.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Отмечается, что с начала 2022 года в Государственную налоговую службу поступило 6721 уведомление о приобретении в собственность, регистрации и продаже/ликвидации иностранной контролируемой компании или образовании без статуса юридического лица (фонды, трасты).
Из них 6430 — от физических лиц — резидентов Украины и 291 — от юридических лиц — резидентов Украины.
Читайте также
Основными странами, в которых резиденты Украины приобрели или отчуждали доли в иностранном юридическом лице, имущественные права на долю в активах, дохода или прибыли, образование без статуса юридического лица:
  • Польша — 33%;
  • Великобритания — 15%;
  • США — 13%;
  • Кипр — 11%;
  • Эстония — 7%;
  • другие страны — 21%.
Банки, финучреждения и другие контролирующие органы в адрес Налоговой направили 9881 уведомление о фактах, свидетельствующих о владении физическим (юридическим) лицом — резидентом Украины долей в иностранном юридическом лице.

Справка Finance.ua:

  • заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун ранее сообщала, что украинская экономика восстанавливается, а количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило довоенные показатели;
  • плановые документальные проверки бизнеса в Украине вернут с 1 декабря, а не с 1 ноября, как планировалось ранее;
  • более половины опрошенных компаний, а именно 58% прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году.
Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.