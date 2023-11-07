Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года — Finance.ua

Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года Сегодня 10:04 — Фондовый рынок

Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года, tax.gov.ua

Резиденты Украины с начала 2022 года приобрели или ликвидировали 6721 иностранную компанию.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Отмечается, что с начала 2022 года в Государственную налоговую службу поступило 6721 уведомление о приобретении в собственность, регистрации и продаже/ликвидации иностранной контролируемой компании или образовании без статуса юридического лица (фонды, трасты).

Из них 6430 — от физических лиц — резидентов Украины и 291 — от юридических лиц — резидентов Украины.

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Основными странами, в которых резиденты Украины приобрели или отчуждали доли в иностранном юридическом лице, имущественные права на долю в активах, дохода или прибыли, образование без статуса юридического лица:

Польша — 33%;

Великобритания — 15%;

США — 13%;

Кипр — 11%;

Эстония — 7%;

другие страны — 21%.

Банки, финучреждения и другие контролирующие органы в адрес Налоговой направили 9881 уведомление о фактах, свидетельствующих о владении физическим (юридическим) лицом — резидентом Украины долей в иностранном юридическом лице.

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Економічна Правда По материалам:

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