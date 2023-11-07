Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года — Finance.ua

Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за рубежом с 2022 года
Резиденты Украины с начала 2022 года приобрели или ликвидировали 6721 иностранную компанию.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.
Отмечается, что с начала 2022 года в Государственную налоговую службу поступило 6721 уведомление о приобретении в собственность, регистрации и продаже/ликвидации иностранной контролируемой компании или образовании без статуса юридического лица (фонды, трасты).
Из них 6430 — от физических лиц — резидентов Украины и 291 — от юридических лиц — резидентов Украины.
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Основными странами, в которых резиденты Украины приобрели или отчуждали доли в иностранном юридическом лице, имущественные права на долю в активах, дохода или прибыли, образование без статуса юридического лица:
- Польша — 33%;
- Великобритания — 15%;
- США — 13%;
- Кипр — 11%;
- Эстония — 7%;
- другие страны — 21%.
Банки, финучреждения и другие контролирующие органы в адрес Налоговой направили 9881 уведомление о фактах, свидетельствующих о владении физическим (юридическим) лицом — резидентом Украины долей в иностранном юридическом лице.
Справка Finance.ua:
- заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун ранее сообщала, что украинская экономика восстанавливается, а количество физических лиц-предпринимателей в Украине превысило довоенные показатели;
- плановые документальные проверки бизнеса в Украине вернут с 1 декабря, а не с 1 ноября, как планировалось ранее;
- более половины опрошенных компаний, а именно 58% прогнозируют положительную динамику развития своего бизнеса в 2024 году.
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