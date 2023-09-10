Кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники — Мінекономіки Сьогодні 10:07 — Казна та Політика

Кількість ФОПів в Україні перевищила довоєнні показники — Мінекономіки

Українська економіка відновлюється, а кількість фізичних осіб-підприємців в Україні перевищила довоєнні показники.

Про це розповіла заступник Міністра економіки України Надія Бігун під час прямого ефіру Національного телемарафону.

«Маємо позитивні новини — український бізнес відновлюється, і кількість зареєстрованих підприємців росте. Станом на середину літа ми маємо приблизно 2 мільйони фізичних осіб-підприємців. І це навіть більший показник, ніж був у нас до повномасштабного вторгнення. Зараз маємо майже на 36 тисяч фізичних осіб-підприємців більше, ніж було до війни, в січні 2022 року» , — пояснила Надія Бігун.

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За її словами, Україна пережила вкрай важкий минулий рік, коли почалась війна, через ворожі обстріли були блекаути, сталось падіння ВВП. Але зараз економіка почала відновлюватись і вже спостерігається зростання ВВП майже на 2,2%.

«Зростання економіки для нас дуже важливе, адже саме за рахунок податкових надходжень від бізнесу ми фінансуємо наші збройні сили. І я хочу подякувати підприємцям, які сумлінно працюють і платять податки. За перше півріччя до загального фонду державного бюджету надійшли доходи в обсязі 1,1 трлн гривень, з яких приблизно 787 мільярдів — це саме податки від бізнесу. Якщо порівнювати цей рік і минулий, то доходи загального фонду державного бюджету зросли приблизно на 20 відсотків. Це дуже гарний сигнал, що і надалі буде продовжуватися відновлення економіки, а його темп буде збільшуватись», — продовжила Надія Бігун.

За її словами, відновитись бізнесу допомагають урядові грантові програми єРобота, які було запущено минулого року. Уряд пропонує бізнесу декілька варіантів підтримки — мікрогранти для малого бізнесу, гранти для ветеранів і для їх сімей, а також гранти на переробку на суму до 8 мільйонів гривень.

«Від старту реалізації грантових програм пройшло трохи більше року, і за цей час було видано понад 7 тисяч ґрантів, за рахунок яких було створено близько 20 тисяч робочих місць. І вже зараз це приносить відчутні доходи до бюджету. Підприємці, які скористались грантовими програмами, вже сплатили близько 750 млн грн податків. Загалом, всі ці програми насправді не стільки грантові, а скоріше інвестиційні. Вкладені державою гроші повернуться у вигляді податків протягом трьох років», — підсумувала Надія Бігун.

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