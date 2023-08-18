Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи — Finance.ua
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Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи

Казна та Політика
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Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи
Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи
З 1 серпня 2023 року в Україні скасували можливість для фізосіб-підприємців та юросіб застосовувати ставку єдиного податку в 2% від доходу.
Автор Telegram-каналу про податки для ФОП «Твій бухгалтер» нагадує, що слід зробити ФОПу в разі, якщо він повернувся зі ставки у 2% на свою стару ставку.
Зокрема, тим фізособам-підприємцям, які з 1 серпня повернулися з 2% на свою попередню ставку і групу, потрібно перевірити кількість працівників та види діяльності. Потрібно встигнути із цим до 1 вересня 2023 року.
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Щодо кількості працівників у Податковому кодексі діють такі обмеження:
  • 1 група спрощеної системи — без працівників;
  • 2 група — до 10 працівників;
  • 3 група — без обмежень.
Автор каналу наводить такий приклад: ФОП з 1.08.23 повернувся на попередню 1 групу, але під час перебуванні на 3 групі 2% встиг найняти двох людей. Їх доведеться звільнити, адже 1 група спрощенки не має права наймати працівників.
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Також варто перевірити види діяльності, адже з 1 серпня повертаються і обмеження з Податкового кодексу, зокрема, заборона таких видів діяльності:
  • азартні ігри;
  • обмін іноземної валюти;
  • підакцизні товари (з винятком: продаж паливно-мастильних матеріалів до 20 літрів, пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
  • дорогоцінні метали та каміння (виняток: дозволено 3 групі);
  • фінансове посередництво та страхування (виняток: страхові агенти, сюрвейєри, аварійні комісари та аджастери);
  • управління;
  • пошта та зв’язок (виняток: кур'єрська діяльність лише для 2−3 групи, послуги доступу до інтернету лише для 3 групи);
  • предмети мистецтва та антикваріат;
  • гастрольні заходи;
  • аудиторська діяльність;
  • технічні випробування та дослідження;
  • операції з нерухомістю (дозволено для 3 групи, також здавання в оренду дозволено 2 групі).
Для прикладу, ФОП перейшов з 2 групи на 3 групу 2% та почав займатись продажем ювелірних виробів. З 1 серпня він повернувся до попередньої 2 групи, а для неї така діяльність заборонена. Тож ФОП має прибрати з реєстру платників єдиного податку коди КВЕД по ювелірній діяльності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Ain.Ua
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