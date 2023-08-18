Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи — Finance.ua

Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи

З 1 серпня 2023 року в Україні скасували можливість для фізосіб-підприємців та юросіб застосовувати ставку єдиного податку в 2% від доходу.

Автор Telegram-каналу про податки для ФОП «Твій бухгалтер» нагадує , що слід зробити ФОПу в разі, якщо він повернувся зі ставки у 2% на свою стару ставку.

Зокрема, тим фізособам-підприємцям, які з 1 серпня повернулися з 2% на свою попередню ставку і групу, потрібно перевірити кількість працівників та види діяльності. Потрібно встигнути із цим до 1 вересня 2023 року.

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Щодо кількості працівників у Податковому кодексі діють такі обмеження:

1 група спрощеної системи — без працівників;

2 група — до 10 працівників;

3 група — без обмежень.

Автор каналу наводить такий приклад: ФОП з 1.08.23 повернувся на попередню 1 групу, але під час перебуванні на 3 групі 2% встиг найняти двох людей. Їх доведеться звільнити, адже 1 група спрощенки не має права наймати працівників.

Також варто перевірити види діяльності, адже з 1 серпня повертаються і обмеження з Податкового кодексу, зокрема, заборона таких видів діяльності:

азартні ігри;

обмін іноземної валюти;

підакцизні товари (з винятком: продаж паливно-мастильних матеріалів до 20 літрів, пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);

дорогоцінні метали та каміння (виняток: дозволено 3 групі);

фінансове посередництво та страхування (виняток: страхові агенти, сюрвейєри, аварійні комісари та аджастери);

управління;

пошта та зв’язок (виняток: кур'єрська діяльність лише для 2−3 групи, послуги доступу до інтернету лише для 3 групи);

предмети мистецтва та антикваріат;

гастрольні заходи;

аудиторська діяльність;

технічні випробування та дослідження;

операції з нерухомістю (дозволено для 3 групи, також здавання в оренду дозволено 2 групі).

Для прикладу, ФОП перейшов з 2 групи на 3 групу 2% та почав займатись продажем ювелірних виробів. З 1 серпня він повернувся до попередньої 2 групи, а для неї така діяльність заборонена. Тож ФОП має прибрати з реєстру платників єдиного податку коди КВЕД по ювелірній діяльності.

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