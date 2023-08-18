Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи — Finance.ua

Що обов’язково мають зробити ФОП, що вернулись із 2% на старі групи
З 1 серпня 2023 року в Україні скасували можливість для фізосіб-підприємців та юросіб застосовувати ставку єдиного податку в 2% від доходу.
Автор Telegram-каналу про податки для ФОП «Твій бухгалтер» нагадує, що слід зробити ФОПу в разі, якщо він повернувся зі ставки у 2% на свою стару ставку.
Зокрема, тим фізособам-підприємцям, які з 1 серпня повернулися з 2% на свою попередню ставку і групу, потрібно перевірити кількість працівників та види діяльності. Потрібно встигнути із цим до 1 вересня 2023 року.
Читайте також
Щодо кількості працівників у Податковому кодексі діють такі обмеження:
- 1 група спрощеної системи — без працівників;
- 2 група — до 10 працівників;
- 3 група — без обмежень.
Автор каналу наводить такий приклад: ФОП з 1.08.23 повернувся на попередню 1 групу, але під час перебуванні на 3 групі 2% встиг найняти двох людей. Їх доведеться звільнити, адже 1 група спрощенки не має права наймати працівників.
Читайте також
Також варто перевірити види діяльності, адже з 1 серпня повертаються і обмеження з Податкового кодексу, зокрема, заборона таких видів діяльності:
- азартні ігри;
- обмін іноземної валюти;
- підакцизні товари (з винятком: продаж паливно-мастильних матеріалів до 20 літрів, пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин);
- дорогоцінні метали та каміння (виняток: дозволено 3 групі);
- фінансове посередництво та страхування (виняток: страхові агенти, сюрвейєри, аварійні комісари та аджастери);
- управління;
- пошта та зв’язок (виняток: кур'єрська діяльність лише для 2−3 групи, послуги доступу до інтернету лише для 3 групи);
- предмети мистецтва та антикваріат;
- гастрольні заходи;
- аудиторська діяльність;
- технічні випробування та дослідження;
- операції з нерухомістю (дозволено для 3 групи, також здавання в оренду дозволено 2 групі).
Для прикладу, ФОП перейшов з 2 групи на 3 групу 2% та почав займатись продажем ювелірних виробів. З 1 серпня він повернувся до попередньої 2 групи, а для неї така діяльність заборонена. Тож ФОП має прибрати з реєстру платників єдиного податку коди КВЕД по ювелірній діяльності.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною