Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка)
За даними ДП «НАІС», Україні все ще відкривається більше нових справ, аніж закривається. Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПи. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є «довоєнні» рекорди.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ДП «НАІС»
Так, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів — рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових справ.
Де найбільше закривають свій бізнес
Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОПів. В середньому, наразі закривається близько 17 тисячі справ на місяць.
Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. З квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії:
- Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців
- Харківська — 7,1 тисячу
- Херсонська — 4,5 тисяч
- Луганська — 3,7 тисяч
- Запорізька — більш ніж 2 тисячі ФОПів.
Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових справ, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві — +12,9 тисяч, та на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тисяч ФОПів.
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