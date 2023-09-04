Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка) Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка)

За даними ДП «НАІС», Україні все ще відкривається більше нових справ, аніж закривається. Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПи. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є «довоєнні» рекорди.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ДП «НАІС»

Так, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів — рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових справ.

Де найбільше закривають свій бізнес

Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОПів. В середньому, наразі закривається близько 17 тисячі справ на місяць.

Читайте також В Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн

Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. З квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії:

Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців

Харківська — 7,1 тисячу

Херсонська — 4,5 тисяч

Луганська — 3,7 тисяч

Запорізька — більш ніж 2 тисячі ФОПів.

Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових справ, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві — +12,9 тисяч, та на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тисяч ФОПів.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.