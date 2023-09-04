Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка)

Особисті фінанси
37
Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка)
Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка)
За даними ДП «НАІС», Україні все ще відкривається більше нових справ, аніж закривається. Станом на початок осені, в Україні офіційно працюють 2 052 326 ФОПи. Попри повномасштабну війну, кількість малих та середніх бізнесів зростає та навіть б'є «довоєнні» рекорди.
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ДП «НАІС»
Так, у червні було зареєстровано 31 477 ФОПів — рекордна кількість за останні три роки. В середньому, зараз на місяць реєструється близько 25 тисяч нових справ.
Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка)

Де найбільше закривають свій бізнес

Натомість за період з квітня 2022 року по вересень 2023 року свою роботу припинили 290 910 ФОПів. В середньому, наразі закривається близько 17 тисячі справ на місяць.
Читайте також
Повномасштабна війна очікувано вплинула на кількість бізнесів у регіонах. З квітня 2022 року по вересень 2023 найбільша різниця між відкриттям та закриттям нових ФОПів зафіксована у прифронтових регіонах та тих, де велися або ведуться бойові дії:
  • Донецька область втратила 8.2 тисячі підприємців
  • Харківська — 7,1 тисячу
  • Херсонська — 4,5 тисяч
  • Луганська — 3,7 тисяч
  • Запорізька — більш ніж 2 тисячі ФОПів.
Де найчастіше відкриваються й закриваються ФОПи під час війни (інфографіка)
Натомість у деяких регіонах за відповідний період більше відкривається нових справ, аніж закривається. Так, найбільший приріст зафіксовано у Києві — +12,9 тисяч, та на Львівщині — там побільшало на 12,3 тисячі підприємців. Трійцю регіонів, де прибуло підприємців, замикає Дніпропетровщина — там + 8,6 тисяч ФОПів.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.