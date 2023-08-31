В Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн — Finance.ua
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В Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн

Особисті фінанси
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В Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн
В Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн
В Україні запустили акселераційну програму для бізнесу на суму 4 млн грн «Власне». Вона передбачає освітню, менторську та фінансову підтримку. Приєднатися зможуть підприємці всіх масштабів.
Про це повідомляє Мінцифри.
«До освітнього складника програми долучаться 15+ провідних спікерів та 200+ менторів з різних сфер бізнесу. Дієвими порадами з маркетингу, залучення інвесторів, цифрової трансформації та розвитку бізнесу ділитимуться Євген Клопотенко, Олена Мальцева, Анастасія Владичинська, Олена Залуська та інші», — пише міністерство.
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Очікується, що 1 000 учасників, які найкраще виконуватимуть тестові завдання, отримають індивідуальний супровід експерта.
Наприкінці навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції, а ментори визначать понад 30 переможців. Вони отримають фінансову підтримку в розмірі 100 000 грн кожен. 10 учасників з найвищими балами позмагаються за можливість залучити головний приз національного акселератора «Власне» — 800 000 грн.
Кошти можна направити на розробку продуктів, проведення маркетингових досліджень, установлення нового обладнання та інші потрібні інвестиції для розвитку бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
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