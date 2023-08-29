60 тис. доларів на розвиток МСБ: Мінцифри запускає нову освітньо-грантову програму — Finance.ua
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60 тис. доларів на розвиток МСБ: Мінцифри запускає нову освітньо-грантову програму

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60 тис. доларів на розвиток МСБ: Мінцифри запускає нову освітньо-грантову програму
60 тис. доларів на розвиток МСБ: Мінцифри запускає нову освітньо-грантову програму
Міністерство цифрової трансформації запускає освітньо-грантову програму «Міцність», яка передбачає грант у 3 тис. доларів авторам найкращих стратегій з відновлення бізнесу та створення нових робочих місць.
Про це повідомив віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Допомагаємо підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей, які постраждали від російського вторгнення. Хочемо, щоб вони здобували нові знання та відновлювали бізнес. Сильні підприємці - основа економіки країни», — зазначив він.
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Загалом на програму буде виділено 60 тисяч доларів. 20 найкращих стратегій отримають 3 тис. доларів.
Освітні івенти відбудуться у центрах Дія.Бізнес. Вони передбачають воркшопи, майстер-класи, лекції та семінарами.
«Експерти допоможуть прокачати скіли з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо», — розповів Федоров.
Зареєструватися для участі можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні стартував грантовий конкурс для підтримки впровадження підприємствами заходів з енергоефективності. Переможці відбору отримають грант розміром 10 000 євро на одне підприємство;
  • з 1 серпня, стартувала чергова хвиля подачі заяв на гранти для розвитку переробних підприємств за урядовою програмою «єРобота». За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов’язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він має створити до 25 робочих місць. Деталі про програму шукайте тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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