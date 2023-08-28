Як бізнесу отримати до 10 тисяч євро на енергоефективність — Finance.ua

Як бізнесу отримати до 10 тисяч євро на енергоефективність Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Як бізнесу отримати до 10 тисяч євро на енергоефективність

Громадська організація «Міжнародна фундація розвитку» оголосила про старт грантового конкурсу для підтримки впровадження підприємствами заходів з енергоефективності в межах проєкту «Підтримка енергомодернізації підприємств у воєнний час».

Проєкт спрямований на підвищення енергоефективності промислових підприємств та підприємств, що постраждали від військових дій, шляхом проведення заходів з розвитку потенціалу, експрес-енергоаудитів та надання міні-грантів на впровадження енергоефективних заходів для підприємств.

Грантова підтримка

Переможці відбору отримають грант розміром 10 000 євро на одне підприємство. Кошти можуть бути використані підприємствами виключно для фінансування енергоефективних заходів, визначених у грантовому договорі за результатом проведення енергоаудиту.

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Для кого?

Участь у конкурсі можуть взяти приватні підприємства виробничого сектору.

Пріоритет надаватиметься підприємствам, які тимчасово перемістилися до інших адміністративно-територіальних одиниць та продовжують свою господарську діяльність.

Як взяти участь?

Для участі у конкурсі необхідно до 1 вересня 2023 року заповнити заявку українською мовою та надіслати її на електронну адресу info@in-fd.com

Завантажити форму анкети конкурсної заявки можна за цим посиланням.

Довідка Finance.ua:

з 1 серпня, стартувала чергова хвиля подачі заяв на гранти для розвитку переробних підприємств за урядовою програмою «єРобота». За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов’язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він має створити до 25 робочих місць. Деталі про програму шукайте тут.

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