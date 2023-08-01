Які державні гранти можуть отримати військовослужбовці для створення бізнесу — деталі від Мінекономіки — Finance.ua
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Які державні гранти можуть отримати військовослужбовці для створення бізнесу — деталі від Мінекономіки

Казна та Політика
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Які державні гранти можуть отримати військовослужбовці для створення бізнесу — деталі від Мінекономіки
Які державні гранти можуть отримати військовослужбовці для створення бізнесу — деталі від Мінекономіки
Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна розповіла про державні гранти, які можуть отримати військовослужбовці та їх сім'ї для створення бізнесу.
Про це вона сказала в ефірі програми «Укрінформ: вечірній стрім».
«Наразі більше мільйона осіб беруть участь в бойових діях. Допоки не відбулася демобілізація, ми маємо невелику можливість підготуватися до моменту, коли вони повернуться в цивільне життя і будуть шукати себе», — зазначила Бережна.
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У цьому контексті заступниця міністра економіки уточнила, що держава працює у трьох напрямах.
«Перший — залучення наших захисників і захисниць до підприємництва. Другий — адаптація на робочому місці і створення робочих місць для них. І третій — це, звісно ж, отримання нових знань, умінь для того, щоб знайти себе у новому житті», — пояснила заступниця міністра економіки.
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Бережна нагадала, що українська влада створила грантову програму для ветеранів, яка передбачає отримання грантів до ₴1 мільйона для розвитку або створення власного бізнесу.
Також вона розповіла про програму, що передбачає можливість для другого з подружжя військових отримати грант у розмірі до ₴500 тисяч для розвитку або створення власного бізнесу. За словами заступниці міністра економіки, на цю програму подали 226 заявок, а отримали гранти 41 особа.
Водночас Бережна поінформувала, що зараз створюється коаліція допомоги ветеранським бізнесам, куди вже приєдналися Київська школа економіки та Асоціація підприємців-ветеранів АТО.
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«Ці громадські організації допомагатимуть тим ветеранам, які отримали гранти, даватимуть їм консультації на етапі реалізації бізнес-ідеї», — пояснила Бережна.
Окрім того, заступниця міністра економіки наголосила, що держава працює над створенням комфортних умов праці для військових, які після демобілізації будуть працювати у наймі.
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За матеріалами:
Укрінформ
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