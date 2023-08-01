До 8 млн грн на розвиток: стартувала нова хвиля прийому заявок від переробників у рамках єРоботи — Finance.ua

До 8 млн грн на розвиток: стартувала нова хвиля прийому заявок від переробників у рамках єРоботи Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

До 8 млн грн на розвиток: стартувала нова хвиля прийому заявок від переробників у рамках єРоботи

Відсьогодні, 1 серпня, стартує чергова хвиля подачі заяв на гранти для розвитку переробних підприємств за урядовою програмою «єРобота».

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

«Розвиток переробної галузі є одним з пріоритетів для уряду. Вітчизняний бізнес має виробляти більше готової продукції з високою часткою доданої вартості та хорошої якості для максимального задоволення потреб споживачів як на внутрішньому, так і зовнішньому ринку. Окрім того, інвестиції в переробку — це нові робочі місця, збільшення податкових надходжень до бюджету та валютної виручки в країну від експорту. Саме тому ми пропонуємо підприємствам переробної галузі фінансову підтримку від держави у вигляді грантів для розвитку», — зазначила Бігун.

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Ці кошти вони можуть спрямувати на посилення та модернізацію своїх виробничих потужностей, нарощування обсягів виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції.

За рік дії грантової програми «єРобота» рішення про надання такої підтримки було ухвалено для 485 підприємств на загальну суму 2,6 млрд грн.

За грантовою програмою для переробних підприємств «Новий рівень» підприємці можуть отримати грант до 8 млн грн на розвиток бізнесу. При цьому обов’язковою умовою надання коштів є створення отримувачем гранту нових робочих місць, зокрема, він має створити до 25 робочих місць.

Довідка Finance.ua:

урядовий проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць;

зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства;

подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває. Подача заявки здійснюється через портал Дія.

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