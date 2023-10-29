Какую ответственность несет ФЛП за неподачу или несвоевременную подачу декларации о полученных доходах — Finance.ua

Какую ответственность несет ФЛП за неподачу или несвоевременную подачу декларации о полученных доходах Сегодня 14:05 — Личные финансы

Какую ответственность несет ФЛП за неподачу или несвоевременную подачу декларации о полученных доходах

Неподача или несвоевременная подача налогоплательщиком или другими лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги и сборы, платежи, контроль за уплатой которых возложены на контролирующие органы, налоговых деклараций (расчетов), а также другой отчетности, обязанность представления которой в контролирующие органы предусмотрена НКУ, — влекут наложение штрафа в размере 340 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу.

Об этом пишет Кадровик.

Те же действия, совершенные налогоплательщиком, к которому в течение года был применен штраф за такое нарушение, — влекут наложение штрафа в размере 1020 грн за каждую такую неподачу или несвоевременную подачу.

Кроме того, согласно статье 164 примечания 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП), неподача или несвоевременная подача гражданами деклараций о доходах или включение в декларации искаженных данных, неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов, для которых законами Украины установлено обязательную форму учета — влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 до 136 грн).

Действия, предусмотренные частью первой статьи 164 экз. 1 КУоАП, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за то же нарушение, — влекут наложение штрафа в размере от пяти до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 85 до 136 грн).

Согласно пункту 5 подраздела 1 раздела ХХ НКУ, если нормы других законов содержат ссылку на необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 грн, кроме норм административного и уголовного законодательства в части квалификации административных или уголовных правонарушений, для которых сумма необлагаемого налогом минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, определенной подпунктом 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV НКУ для соответствующего года.

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