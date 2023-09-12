Бізнес покращив прогнози на 2024: курс гривні, зарплати та інвестиції (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес покращив прогнози на 2024: курс гривні, зарплати та інвестиції (інфографіка) Сьогодні 08:00

Бізнес покращив прогнози на 2024: курс гривні, зарплати та інвестиції (інфографіка)

Більше половини опитаних компаній, а саме 58% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році.

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Бізнес покращує прогнози фінансових показників на 2024 рік

Більше половини опитаних компаній, а саме 58% прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2024 році. Такими є висновки опитування Європейської Бізнес Асоціації «Прогнози бізнесу на 2024 рік». Минулого року таких було 47%. Цьогорічні результати демонструють позитивний тренд обережного покращення настроїв та прогнозів топ-менеджерів членських компаній Асоціації.

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Водночас 29% директорів розраховують у 2024 році втримати бізнес-показники на рівні попереднього року, а 13% прогнозують негативну динаміку (минулого року таких було 25%).

Компанії покращують прогнози фінансових показників. Більшість керівників очікують зростання доходів у 2024 році: 72% розраховують на приріст у гривні, і 55% - у натуральному виразі. Минулого року таких було 58% та 43% відповідно. Зокрема, 35% опитаних підприємців очікують зростання доходів у гривні до 10%, і 25% - на 11−20%. Падіння доходів у гривні прогнозують 16%, у натуральному виразі - 17%.

У бюджетах на 2024 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн за 1 долар. Для порівняння, на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/$, а у 2021−22 роках — 29 грн/$.

Нових людей у наступному році планують наймати 2 з 5 СЕО. Минулого року цей показник був вдвічі меншим. Водночас близько половини компаній, а саме 48% залишать команду без змін, і 12% планують скорочення штату.

Зарплати

Переважна більшість опитаних компаній, а саме 87% підвищать заробітну плату своїм співробітникам. З них 46% планують підвищення до 10%, а 41% - від 10% до 20%. Тільки 1% компаній скорочуватимуть рівень заробітної плати, і 12% планують залишити його без змін. Минулого року до підвищення зарплат вдавались 73% керівників компаній.

У порівнянні з минулим роком зросла кількість компаній, що планують впровадження нових інвестиційних проєктів, — з 19% до 26%. Середня вартість запланованих проєктів також зросла та складає близько 8 млн доларів (в середньому 3 млн доларів у 2023 році).

Так само дещо зросла кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи, — з 60% до 65%. В середньому бізнес готовий спрямовувати на соціальні проєкти близько 6% від доходів компанії. У 2023 та 2022 роках ці показники складали 8% та 3% відповідно).

«Бізнес поступово відновлюється, інвестує та будує плани, а отже вірить у краще майбутнє України та нашу перемогу. Більше того — усіляко її наближає та робить великий акцент на соціальних ініціативах. Водночас ми бачимо запит на реформи, які вже відверто „перезріли“ — дієву боротьбу з корупцією, судову реформу, захист прав інвесторів. Це наше зобов’язання на шляху до ЄС, це наша відповідальність перед прозорим бізнесом, що зберігає відданість Україні у найважчі часи» — розказала Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації.

До топ-3 пріоритетних завдань до Уряду бізнес традиційно відніс боротьбу з корупцією, необхідність проведення судової реформи, встановлення верховенства права та забезпечення макроекономічної стабільності.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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