МВФ попередив про необхідність збирати податки через зменшення підтримки України — Finance.ua

МВФ попередив про необхідність збирати податки через зменшення підтримки України Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

МВФ попередив про необхідність збирати податки через зменшення підтримки України

Міжнародна підтримка України буде поступово зменшуватися. Тому Київ повинен зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю, яке голова місії МВФ Гевін Ґрей дав виданню « NV Бізнес ».

Як зазначив представник фонду, до кінця цього року влада України планує запустити так звану Національну стратегію доходів.

«Всі розуміють: з часом і поступово міжнародна підтримка України зменшуватиметься, тому Україні потрібно розвивати власні внутрішні ресурси для самофінансування», — сказав він.

За його совами, на це треба зважати, бо після закінчення війни зростатимуть потреби на фінансування соціальних видатків. «Тому владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні», — додав Ґрей.

Водночас він нагадав, що МВФ розробив програму розширеного фінансування з Україною з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. «Але ми передбачили і негативніший сценарій з тривалішою у часі війною і, відповідно, більшими обсягами зовнішнього фінансування», — сказав представник фонду.

«Міжнародна фінансова допомога має зрости за умов негативного сценарію. У разі реалізації сценарію базового, ми говорили про 115 млрд доларів, а негативного — 140 млрд доларів», — сказав він.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакету міжнародної підтримки із загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України має реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

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