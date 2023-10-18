У Мінфіні розповіли, чи планують збільшувати податки — Finance.ua

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У Мінфіні розповіли, чи планують збільшувати податки

Казна та Політика
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У Мінфіні розповіли, чи планують збільшувати податки
У Мінфіні розповіли, чи планують збільшувати податки
Міністерство фінансів наразі не може скоротити видатки державного бюджету, а також не має можливості змінювати податкову політику.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Укрінформу.
«Ми маємо досить обмежені фіскальні маневри. Почну з простішого: ми в сьогоднішніх умовах не можемо собі дозволити змінювати податкову політику», — сказав він.
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Марченко додав, що Мінфін розглядає тимчасові заходи щодо оподаткування надмірних прибутків банків, що можливо імплементувати. Але цей тимчасовий крок не є визначальним.
«Скорочувати видатки ми не можемо. Ви бачили, що бюджет, який ми подали, й так містить радикальне скорочення капітальних видатків», — зазначив очільник Мінфіну.
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За словами Марченка, для збільшення доходів державного бюджету розглядаються будь-які заходи, в тому числі акциз і боротьбу з нелегальним ігровим бізнесом та його легалізацію.
«Це все є серед напрямів, по яких ми працюємо. Але я скажу відверто, навіть якщо ми розв’яжемо всі ці наші внутрішні проблеми, це не дозволить нам перекрити потреби у зовнішньому фінансуванні», — резюмував він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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