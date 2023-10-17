Рада проголосувала в першому читанні за повернення податкових перевірок: кого планують перевіряти — Finance.ua

Рада проголосувала в першому читанні за повернення податкових перевірок: кого планують перевіряти Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Рада проголосувала в першому читанні за повернення податкових перевірок: кого планують перевіряти

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10 016-д, яким планують розширити перелік проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу вже з 1 листопада.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі , це рішення підтримали 237 народних обранців.

Проєкт закону не передбачає повернення перевірок для фізичних осіб — підприємців першої та другої групи, а також для підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

Кого перевірять

«До проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік мали рівень сплати податку на прибуток менший, ніж 50% по галузі. І ПДВ менший, ніж 50% по галузі. У яких річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу. У яких в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська», — зазначив Железняк.

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«Всі перевірки, які були відкриті законопроєктом № 8401 з серпня 2023 року: табак, паливо, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги, залишаються у пріоритеті», — додав він.

Також він зазначив, що прийняття цього законопроєкту є однією із головних вимог МВФ.

Довідка Finance.ua:

з 1 серпня 2023 року набрав чинності податковий закон, завдяки якому повертається довоєнне оподаткування підприємців;

зокрема, він скасував єдиний податок у 2% та мораторій на перевірки для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінансових послуг;

ухвалення цього закону було однієї з умов, що передбачені угодою з Міжнародним валютним фондом, проте 22 серпня 2023 року стало відомо, що депутати без узгодження з МВФ замінили текст законопроекту № 8401.

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УНІАН За матеріалами:

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