Мораторій на планові перевірки скасують з 1 листопада — у ВРУ розглянули законопроект Сьогодні 14:36 — Особисті фінанси

Мораторій на планові перевірки скасують з 1 листопада — у ВРУ розглянули законопроект

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ розглянув проєкту закону про скасування мораторію на документальні перевірки.

Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

За її словами, на проведення планових перевірок мораторій знімається повністю, але перевірки в так званому спеціальному режимі будуть застосовуватися починаючи з 1 листопада поточного року до кінця 2024 року з такими особливостями.

Крім суб'єктів господарювання, які перевірялися й раніше (діяльність яких пов’язана з підакцизною продукцією, гральним бізнесом, фінансовими/платіжними послугами), перевірятимуться суб'єкти, які є нерезидентами з відокремленими підрозділами/постійними представництвами в Україні, а також до плану-графіка планових перевірок (з можливим внесенням змін щомісяця) включатимуться підприємства, які відповідатимуть одному з таких критеріїв:



рівень сплати податку на прибуток на 50% і більше менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

рівень сплати ПДВ на 50% і більше менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі (цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25% і більше від загальних обсягів постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток не менший, ніж 50% рівня у відповідній галузі);



дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більш ніж у 2 рази;



загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75% або більше суми задекларованого річного доходу, якщо такий дохід становить від 10 млн грн;



заробітна плата нараховується в розмірі, меншому за середній по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

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«Усі рівні сплати податків по галузях публікуються на сайті ДПС протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності законом. Чи підпадатимуть платники під ці критерії, податківці визначатимуть на основі показників їх фінансово-господарської діяльності за підсумками 2021 року», — написала Южаніна.

Окрім того, мораторій буде продовжено щодо юридичних осіб, які розташовані на окупованих територіях, територіях активних та можливих бойових дій. А мораторій на перевірки платників єдиного податку першої та другої груп скасовується з 1 серпня 2024 року.

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