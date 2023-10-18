В Минфине рассказали, планируют ли увеличивать налоги — Finance.ua

В Минфине рассказали, планируют ли увеличивать налоги Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Минфине рассказали, планируют ли увеличивать налоги

Министерство финансов в настоящее время не может сократить расходы государственного бюджета, а также не имеет возможности менять налоговую политику.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в интервью Укринформу

«У нас достаточно ограниченные фискальные маневры. Начну с простого: мы в сегодняшних условиях не можем себе позволить менять налоговую политику», — сказал он.

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Марченко добавил, что Минфин рассматривает временные меры по налогообложению чрезмерных доходов банков, которые можно имплементировать. Но этот временный шаг не является определяющим.

«Сокращать расходы мы не можем. Вы видели, что бюджет, который мы предоставили, и так содержит радикальное сокращение капитальных расходов», — отметил глава Минфина.

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По словам Марченко, для увеличения доходов государственного бюджета рассматриваются любые меры, включая акциз и борьбу с нелегальным игровым бизнесом и его легализацию.

«Это все среди направлений, по которым мы работаем. Но я скажу откровенно, даже если мы решим все эти наши внутренние проблемы, это не позволит нам перекрыть потребности во внешнем финансировании», — резюмировал он.

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Економічна Правда По материалам:

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