МВФ предупредил о необходимости собирать налоги из-за уменьшения поддержки Украины — Finance.ua

МВФ предупредил о необходимости собирать налоги из-за уменьшения поддержки Украины
Международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться. Поэтому Киев должен сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы как налоговые, так и таможенные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое глава миссии МВФ Гевин Грей дал изданию «NV Бизнес».
Как отметил представитель фонда, до конца этого года власти Украины планируют запустить так называемую Национальную стратегию доходов.
«Все понимают: со временем и постепенно международная поддержка Украины будет уменьшаться, поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования», — сказал он.
По его совам, это нужно учитывать, потому что после окончания войны будут расти потребности на финансирование социальных расходов. «Поэтому властям нужно сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы — как налоговые, так и таможенные», — добавил Грей.
В то же время он напомнил, что МВФ разработал программу расширенного финансирования с Украиной с учетом основного сценария, предполагавшего окончание войны до середины 2024 года. «Но мы предусмотрели и более негативный сценарий с более длительной во времени войной и, соответственно, большими объемами внешнего финансирования», — сказал представитель фонда.
«Международная финансовая помощь должна вырасти при условиях отрицательного сценария. В случае реализации сценария базового мы говорили о 115 млрд долларов, а отрицательного — 140 млрд долларов», — сказал он.
Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.
Поделиться новостью