МВФ предупредил о необходимости собирать налоги из-за уменьшения поддержки Украины — Finance.ua

МВФ предупредил о необходимости собирать налоги из-за уменьшения поддержки Украины Сегодня 16:13 — Казна и Политика

МВФ предупредил о необходимости собирать налоги из-за уменьшения поддержки Украины

Международная поддержка Украины будет постепенно уменьшаться. Поэтому Киев должен сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы как налоговые, так и таможенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое глава миссии МВФ Гевин Грей дал изданию « NV Бизнес ».

Как отметил представитель фонда, до конца этого года власти Украины планируют запустить так называемую Национальную стратегию доходов.

«Все понимают: со временем и постепенно международная поддержка Украины будет уменьшаться, поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования», — сказал он.

По его совам, это нужно учитывать, потому что после окончания войны будут расти потребности на финансирование социальных расходов. «Поэтому властям нужно сосредоточиться на усилении способностей собирать доходы — как налоговые, так и таможенные», — добавил Грей.

В то же время он напомнил, что МВФ разработал программу расширенного финансирования с Украиной с учетом основного сценария, предполагавшего окончание войны до середины 2024 года. «Но мы предусмотрели и более негативный сценарий с более длительной во времени войной и, соответственно, большими объемами внешнего финансирования», — сказал представитель фонда.

«Международная финансовая помощь должна вырасти при условиях отрицательного сценария. В случае реализации сценария базового мы говорили о 115 млрд долларов, а отрицательного — 140 млрд долларов», — сказал он.

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

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