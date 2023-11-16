Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений — Finance.ua
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Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений

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Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений
Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений
Платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2023 года получили 109,855 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по показателю прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк — он заработал 43,373 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк — Ощадбанк (14,176 млрд гривен).
Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривен и Укрсиббанк — 5,681 млрд гривен и частный ПУМБ — 5,664 млрд гривен.
Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений
По данным НБУ, 58 из 64 банков получили прибыль на сумму 110,0 млрд гривен, а шесть банков показали убытки на -155 млн гривен. Наибольший убыток показал Правэкс-Банк — 56 млн гривен.
Напомним, 15 ноября суд признал правомерность национализации ПриватБанка. Так, спустя 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен.

Справка Finance.ua:

  • в августе председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев внес законопроект по дополнительному налогу на банки;
  • Министерство финансов инициировало изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году;
  • в госбюджете на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога для банков. Совет планирует принять закон об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36%. Двойной налог будет уплачиваться в 2024—2025 годах.
Почему возникла такая идея, к чему она может привести и как отреагировали банки? Finance.ua разбирался.

Налогообложение банковских «сверхдоходов»: причины и возможные последствия

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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