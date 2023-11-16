Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений — Finance.ua

Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений Сегодня 11:02

Банки Украины получили рекордную прибыль: рейтинг финучреждений

Платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2023 года получили 109,855 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по показателю прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк — он заработал 43,373 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк — Ощадбанк (14,176 млрд гривен).

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 6,136 млрд гривен и Укрсиббанк — 5,681 млрд гривен и частный ПУМБ — 5,664 млрд гривен.

По данным НБУ, 58 из 64 банков получили прибыль на сумму 110,0 млрд гривен, а шесть банков показали убытки на -155 млн гривен. Наибольший убыток показал Правэкс-Банк — 56 млн гривен.

Напомним, 15 ноября суд признал правомерность национализации ПриватБанка. Так, спустя 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращения ПриватБанка бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 миллиардов гривен.

Справка Finance.ua:

в августе председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев внес законопроект по дополнительному налогу на банки;

Министерство финансов инициировало изменения в принятый в первом чтении законопроект о налогообложении сверхприбылей банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году;



в госбюджете на 2024 год уже учли 9,9 млрд гривен от увеличения ставки налога для банков. Совет планирует принять закон об увеличении ставки налога на прибыль банков с 18 до 36%. Двойной налог будет уплачиваться в 2024—2025 годах.



Почему возникла такая идея, к чему она может привести и как отреагировали банки? Finance.ua разбирался.

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