В Минэкономики назвали сумму международной помощи, которую Украина привлекла с начала войны — Finance.ua

В Минэкономики назвали сумму международной помощи, которую Украина привлекла с начала войны Сегодня 16:00 — Казна и Политика

В Минэкономики назвали сумму международной помощи, которую Украина привлекла с начала войны

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла 85,4 млрд дол. международной финансовой помощи

Об этом во время часа вопросов к правительству сказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«С начала войны, по состоянию на 1 июня, в государственный бюджет Украины было привлечено 85,4 млрд долл. Уже в этом месяце Украина ожидает получить в рамках Ukraine Facility 1,9 млрд евро», — сказала Свириденко.

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Она выразила надежду, что в ближайшие недели состоится четвертый пересмотр программы с МВФ, после чего ожидается дополнительное выделение 2,2 млрд дол. Это, в свою очередь, придает уверенность сохранению макростабильности.

«Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций составил 4,25 млрд долл., большинство этих денег — это реинвсетиции, но если говорить о новых инвестициях, то они были на уровне 1 млрд долл.», — добавила Свириденко.

Справка Finance.ua:

по данным Минфина, Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года.



в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов;

иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась после рекордных поступлений в марте;

министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что Украина получила от западных партнеров заверения о выделении необходимой поддержки бюджету в 2024 году.



Укрінформ По материалам:

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