В Минэкономики назвали сумму международной помощи, которую Украина привлекла с начала войны — Finance.ua

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В Минэкономики назвали сумму международной помощи, которую Украина привлекла с начала войны

Казна и Политика
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В Минэкономики назвали сумму международной помощи, которую Украина привлекла с начала войны
В Минэкономики назвали сумму международной помощи, которую Украина привлекла с начала войны
С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла 85,4 млрд дол. международной финансовой помощи
Об этом во время часа вопросов к правительству сказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«С начала войны, по состоянию на 1 июня, в государственный бюджет Украины было привлечено 85,4 млрд долл. Уже в этом месяце Украина ожидает получить в рамках Ukraine Facility 1,9 млрд евро», — сказала Свириденко.
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Она выразила надежду, что в ближайшие недели состоится четвертый пересмотр программы с МВФ, после чего ожидается дополнительное выделение 2,2 млрд дол. Это, в свою очередь, придает уверенность сохранению макростабильности.
«Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций составил 4,25 млрд долл., большинство этих денег — это реинвсетиции, но если говорить о новых инвестициях, то они были на уровне 1 млрд долл.», — добавила Свириденко.

Справка Finance.ua:

  • по данным Минфина, Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года.
  • в марте Украина привлекла рекордную сумму международной помощи — более 9 млрд долларов;
  • иностранная финансовая помощь в апреле ощутимо сократилась после рекордных поступлений в марте;
  • министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что Украина получила от западных партнеров заверения о выделении необходимой поддержки бюджету в 2024 году.
По материалам:
Укрінформ
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