Какую сумму помощи получила Украина от партнеров за время войны — Finance.ua
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Какую сумму помощи получила Украина от партнеров за время войны

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Какую сумму помощи получила Украина от партнеров за время войны
Какую сумму помощи получила Украина от партнеров за время войны
С начала полномашстабного российского вторжения Украина получила более 85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки.
Об этом заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова во время Второго Люксембургско-украинского бизнес-форума.
«С февраля 2022 года благодаря плодотворному сотрудничеству с международными партнерами привлечено свыше $85,4 млрд прямой бюджетной поддержки. Это позволило правительству обеспечить приоритетные социальные и гуманитарные расходы госбюджета, используя все внутренние ресурсы на безопасность и оборону страны», — сказала чиновница.
Она отметила, что в первые месяцы 2024 года внешняя помощь от ключевых доноров отсутствовала, но благодаря принятым мерам Украина успешно прошла этот период. Однако впоследствии помощь возобновилась, и в 2024 году Украина уже привлекла около $11,8 млрд от ЕС, МВФ, Японии, Канады, Великобритании и Норвегии, добавила Зыкова.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).
  • И как заявил Даниил Гетманцев, на финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги.
По материалам:
Фінансовий клуб
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