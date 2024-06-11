Україна отримає необхідну допомогу Заходу у 2024 році - Мінфін — Finance.ua

Україна отримає необхідну допомогу Заходу у 2024 році - Мінфін
Україна отримала від західних партнерів запевнення щодо виділення необхідної підтримки бюджету 2024 році.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко написав у Facebook.
«Ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року», — зазначив Марченко.
Як додав міністр, тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету.
«Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році», — додав Марченко.
Довідка Finance.ua:
- з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала понад $85 мільярдів від партнерів у якості прямої бюджетної підтримки;
- Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної допомоги Україні - близько 32 млрд євро з лютого 2022 року;
- іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася після рекордних надходжень у березні.
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