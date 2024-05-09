Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася (інфографіка) — Finance.ua

Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Казна та Політика

Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася (інфографіка)

Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася після рекордних надходжень у березні.

Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії в Telegram.

«Після рекордно великих надходжень іноземної допомоги у березні (майже $9 млрд) у квітні вони очікувано скоротилися до всього $1,7 млрд. Україна отримала $1,6 млрд кредиту від ЄС та $118 млн гранту від Японії», — сказано в повідомленні.

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Крім того, Конгрес США ухвалив великий пакет допомоги Україні, який в тому числі передбачає виділення нам $8 млрд бюджетної підтримки — тепер у формі кредиту, а не гранту, як це було раніше.

«Ці кошти надходитимуть у 2024 році та помітно допоможуть перекрити бюджетну діру», — додають експерти.

Інфографіка: ces.org.ua

Іноземні надходження у березні повністю покрили дефіцит бюджету і потребу в погашенні боргів за місяць, а також компенсували нестачу фінансування у попередні два місяці року.

«Втім, рекордна сума стала результатом наближення низкою донорів (у першу чергу Японією та Канадою) своїх виплат ближче до початку року. Відповідно, залишається виклик неритмічності допомоги в наступні місяці, який буде неможливо подолати без отримання бюджетної допомоги від США», — підсумували в ЦЕС.

Інфографіка: ces.org.ua

Довідка Finance.ua:

за попередніми даними НБУ, станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1%;

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народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік;

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