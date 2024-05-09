Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася (інфографіка) — Finance.ua
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Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася (інфографіка)

Казна та Політика
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Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася (інфографіка)
Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася (інфографіка)
Іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася після рекордних надходжень у березні.
Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії в Telegram.
«Після рекордно великих надходжень іноземної допомоги у березні (майже $9 млрд) у квітні вони очікувано скоротилися до всього $1,7 млрд. Україна отримала $1,6 млрд кредиту від ЄС та $118 млн гранту від Японії», — сказано в повідомленні.
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Крім того, Конгрес США ухвалив великий пакет допомоги Україні, який в тому числі передбачає виділення нам $8 млрд бюджетної підтримки — тепер у формі кредиту, а не гранту, як це було раніше.
«Ці кошти надходитимуть у 2024 році та помітно допоможуть перекрити бюджетну діру», — додають експерти.
Інфографіка: ces.org.ua
Інфографіка: ces.org.ua
Іноземні надходження у березні повністю покрили дефіцит бюджету і потребу в погашенні боргів за місяць, а також компенсували нестачу фінансування у попередні два місяці року.
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«Втім, рекордна сума стала результатом наближення низкою донорів (у першу чергу Японією та Канадою) своїх виплат ближче до початку року. Відповідно, залишається виклик неритмічності допомоги в наступні місяці, який буде неможливо подолати без отримання бюджетної допомоги від США», — підсумували в ЦЕС.
Інфографіка: ces.org.ua
Інфографіка: ces.org.ua

Довідка Finance.ua:

  • за попередніми даними НБУ, станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1%;
  • британський міністр закордонних справ Девід Кемерон пообіцяв, що Велика Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги і це буде відбуватися «стільки, скільки буде потрібно»;
  • народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік;
  • державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня 2024 року становив 5 924,25 млрд грн, або $151,05 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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