Євросоюз випередив США: фінансова допомога Україні, найбільші донори (інфографіка) — Finance.ua

Євросоюз випередив США: фінансова допомога Україні, найбільші донори (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Євросоюз випередив США: фінансова допомога Україні, найбільші донори (інфографіка)

Як повідомляє Міністерство економіки, обсяг фінансування Державного бюджету України у 2024 році станом на 25 квітня — 15,6 млрд доларів США.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Зовнішнє фінансування — 11,8 млрд доларів США.

ОВДП — 3,8 млрд доларів США.

Найбільшими іноземними донорами в поточному році є: Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ та Великобританія.



Зазначимо, що з лютого 2022 року бюджетна підтримка від міжнародних партнерів сягає 85,4 млрд доларів США.

Нагадаємо, до Держбюджету України надійшов другий транш в рамках перехідного фінансування обсягом 1,5 млрд євро відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

«Міжнародна підтримка є ключовою у забезпеченні макроекономічної стабільності і побудові фундаменту для подальшого економічного зростання. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної підтримки від лютого 2022 — понад 31 млрд євро. Впровадження Інструменту Ukraine Facility разом зі схваленням Єврокомісією Плану України, допоможе своєчасно та у повному обсязі забезпечувати нагальні бюджетні потреби у соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції. В той час, як імплементація структурних реформ сприятиме економічному розвитку та євроінтеграції України», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

20 квітня 2024 року Конгрес США схвалив пакет допомоги Україні з $7,8 млрд бюджетної підтримки. Сполучені Штати є другим найбільшим донором прямої бюджетної підтримки від лютого 2022 року — близько 23 млрд доларів США. Завдяки залученій допомозі Уряд України мав змогу забезпечувати стійке державне управління та частково компенсувати соціальні й гуманітарні видатки держбюджету.

Довідка Finance.ua:

У березні до держбюджету надійшов перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

Виконавши всі 5 реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом 6 млрд євро, передбачених механізмом перехідного фінансування.

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