Держборг України зріс майже до 6 трильйонів гривень: у чому причина — Finance.ua

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Держборг України зріс майже до 6 трильйонів гривень: у чому причина

Казна та Політика
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Держборг України зріс майже до 6 трильйонів гривень: у чому причина
Держборг України зріс майже до 6 трильйонів гривень: у чому причина, www.slovoidilo.ua
Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня 2024 року становив 5 924,25 млрд грн, або $151,05 млрд.
Про це свідчать оприлюднені дані Міністерства фінансів.
За його даними, протягом березня сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 434,31 млрд гривень або на $7,36 млрд.
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Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг склав 4 239,53 млрд грн (71,56% загальної суми), або 108,09 млрд дол. США.
Державний та гарантований державою внутрішній борг сягнув 1 684,73 млрд грн (28,44%) або 42,95 млрд дол. США.
Протягом березня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у доларовому еквіваленті на 7,36 млрд дол. США.

Чому зріс держборг

Різке зростання державного боргу відбулося внаслідок $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.
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Нагадаємо, нещодавно Міжнародний валютний фонд прогнозував збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.
Від початку повномасштабного вторгнення міжнародні партнери надали Україні $83,7 млрд фінансової допомоги.
За матеріалами:
Finance.ua
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