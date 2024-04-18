Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ — Finance.ua

Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

Держборг України цьогоріч може зрости до 94% - МВФ

Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України нинішнього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.

Про це йдеться в доповіді «Фінансовий монітор», яку презентував у середу у Вашингтоні директор Фінансового департаменту МВФ Віктор Гаспар.

Читайте також Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів

Так, у розділі щодо країн з ринком, який розвивається, а також країн із середнім рівнем доходу зазначається, що держборг України в 2024 році сягне 94%. Цей прогноз є дещо меншим порівняно з жовтневим випуском «Фінансового монітору» — тоді очікувалося, що держборг зросте до 98,6% у 2024 році.

Водночас передбачається, що упродовж наступних років цей показник не перевищить позначки 100%.

Читайте також Торік держборг країни збільшився на 33,9 мільярда доларів

До повномасштабного вторгнення рф в 2021 році державний борг України становив 48,9% від національного ВВП.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує , що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року — зросте до 6,5%.

Також МВФ прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.