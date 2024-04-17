МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року

Валюта
344
МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року
МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року
Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме.
Про це йдеться у звіті World Economic Outlook (квітень 2024 року).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
  • 2024 рік — 41,0 грн/долар
  • 2025 рік — 45,8 грн/долар
  • 2026 рік — 48,6 грн/долар
  • 2027 рік — 50,4 грн/долар
  • 2028 рік — 52,1 грн/долар
  • 2029 рік — 54,1 грн/долар.
Читайте також
Зазначимо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 квітня. Вартість долара залишилася на позначці попереднього дня, а євро втратив 4 коп.:
  • 1 долар США — 39,57 грн;
  • 1 євро — 42,12 грн.

Довідка Finance.ua:

  • за прогнозами експертів ситуація на валютному ринку буде «напруженою, хоч і повністю контрольованою Нацбанком». Зокрема, у бізнесу настає період розрахунків із бюджетом як за попередній місяць, так і - у багатьох — за перший квартал, а це «завжди позитив для гривні»;
  • Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку💸

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.