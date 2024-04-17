МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року — Finance.ua

МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року
Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме.
Про це йдеться у звіті World Economic Outlook (квітень 2024 року).
Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:
- 2024 рік — 41,0 грн/долар
- 2025 рік — 45,8 грн/долар
- 2026 рік — 48,6 грн/долар
- 2027 рік — 50,4 грн/долар
- 2028 рік — 52,1 грн/долар
- 2029 рік — 54,1 грн/долар.
Зазначимо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 квітня. Вартість долара залишилася на позначці попереднього дня, а євро втратив 4 коп.:
- 1 долар США — 39,57 грн;
- 1 євро — 42,12 грн.
Довідка Finance.ua:
- за прогнозами експертів ситуація на валютному ринку буде «напруженою, хоч і повністю контрольованою Нацбанком». Зокрема, у бізнесу настає період розрахунків із бюджетом як за попередній місяць, так і - у багатьох — за перший квартал, а це «завжди позитив для гривні»;
- Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.
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