МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року — Finance.ua

МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року Сьогодні 10:01 — Валюта

МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року

Міжнародний валютний фонд прогнозує незначну девальвацію у 2024 році. Потім курс долара до гривні поступово зростатиме.

Про це йдеться у звіті World Economic Outlook (квітень 2024 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік — 41,0 грн/долар

2025 рік — 45,8 грн/долар

2026 рік — 48,6 грн/долар

2027 рік — 50,4 грн/долар

2028 рік — 52,1 грн/долар

2029 рік — 54,1 грн/долар.

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Зазначимо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 квітня. Вартість долара залишилася на позначці попереднього дня, а євро втратив 4 коп.:

1 долар США — 39,57 грн;

1 євро — 42,12 грн.



Довідка Finance.ua:

за прогнозами експертів ситуація на валютному ринку буде «напруженою, хоч і повністю контрольованою Нацбанком». Зокрема, у бізнесу настає період розрахунків із бюджетом як за попередній місяць, так і - у багатьох — за перший квартал, а це «завжди позитив для гривні»;

Кабінет міністрів України очікує на незначну девальвацію курсу національної валюти до долара у 2024 році. Значення прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара у додатках до бюджету зафіксовано на рівні 41,4 грн/долар.



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