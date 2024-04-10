Курс знову може зростати: що буде з доларом протягом тижня — Finance.ua

Курс знову може зростати: що буде з доларом протягом тижня Сьогодні 13:02 — Валюта

Курс знову може зростати: що буде з доларом протягом тижня

Після низхідного тренду на вартість американської валюти, курс може почати знову рости. Експерт прогнозує, що протягом цього тижня ціна коливатиметься в межах 39−39,6 гривні.

Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу.

За її словами, наразі українській бізнес почав реалізовувати накопичену пропозицію долара. Тому Нацбанк купував валюту й одночасно продавав її з резервів.

Вона додає, що через зміцнення національної валюти протягом другої половини минулого тижня є ймовірність, що долар знову буде дорожчати.

У середу, 10 квітня, середній курс долара в українських банках становить 38,90 грн (купівля) та 39,35 (продаж). Готівковий курс — 39,25 (купівля) та 39,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,99 гривні.

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