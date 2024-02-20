Торік держборг країни збільшився на 33,9 мільярда доларів — Finance.ua

Торік держборг країни збільшився на 33,9 мільярда доларів
Державний та гарантований державою борг України за 2023 рік зріс на $33,9 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Станом на кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24%, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком. При цьому збільшився протягом минулого року середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки - до 10,56 років», — сказано в повідомленні
Як збільшився держборг
Протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на $33,9 млрд в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5519,5 млрд грн, або $145,3 млрд, в тому числі:
- державний та гарантований державою зовнішній борг — 3 863 млрд грн (69,99% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $101,7 млрд;
- державний та гарантований державою внутрішній борг — 1656,5 млрд грн (30,01%), або $43,6 млрд.
Структура боргу
В розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав — 51,5%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 28,9%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 16,7% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 2,9%.
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В розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу, то стрімко зросла частка державного боргу, номінованого в євро внаслідок макрофінансової допомоги ЄС — до 32,3% з 14% станом на кінець 2021 року.
Частка державного боргу в гривні станом на кінець 2023 року склала 27,2%, в доларах США — 26,2%, в спеціальних правах запозичень (валюта МВФ) — 11,3%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 2,9%.
Довідка Finance.ua:
- Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП;
- протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).
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