Гетманцев прокоментував збільшення держборгу — Finance.ua

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Гетманцев прокоментував збільшення держборгу

Казна та Політика
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За даними Міністерства фінансів, станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг досяг 5 519,5 млрд. грн. або 145,3 млрд дол. у валютному еквіваленті.
За 2023 рік державний борг збільшився: у гривні на 35,4% (+ 1444 млрд. грн.), у валютному еквіваленті на 30,4% (+33,9 млрд. дол.).
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що вплинуло

Найбільший вплив на зростання заборгованості у 2023 році мало отримання макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС на суму 18 млрд. євро, що обумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті і 61% - у валютному.
На приріст держборгу також вплинуло отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку, ЄБРР, а також від уряду Канади.
Як і минулого року, левова частка (близько 6/7) зростання всього державного боргу у 2023 році обумовлювалась збільшенням зовнішньої заборгованості. Решта (1/7) — за рахунок ОВДП.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.
А протягом найближчих 25 років — до 2049-го — Україна має виплатити понад 7 трильйонів гривень зовнішніх та внутрішніх боргів (в еквіваленті).

Довідка Finance.ua:

  • сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у грудні порівняно з попереднім місяцем збільшився на 3,2%, або на 4,49 млрд доларів, а за рік він збільшився на 30,4% або на 33,87 млрд доларів до рекордних 145,32 млрд доларів.Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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