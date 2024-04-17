МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2% — Finance.ua
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МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2%

Казна та Політика
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МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2%
МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2%
Міжнародний валютний фонд очікує, що показник економічного зростання України за підсумками нинішнього року становитиме 3,2%, а наступного року — зросте до 6,5%.
Про це йдеться в доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO), презентованої під час Весняних зустрічей МВФ і Світового банку у Вашингтоні, передає кореспондент Укрінформу.
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У розділі WEO щодо країн Європи зазначається, що у 2024 р. реальний ВВП України становитиме 3,2%. Причому, показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5% за підсумками року — порівняно з очікуваними раніше 4,5%.
Наступного року прогнозується істотне зростання реального ВВП України — до 6,5%.
МВФ також навів прогнози за іншими показниками.
Зокрема, індекс споживчих цін в Україні може знизитися з 12,9 у 2023 році до 6,4 у нинішньому. Наступного року цей індекс очікується на рівні 7,6.
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Крім того, передбачаються зміни в прогнозах щодо балансу поточного рахунку України з «мінус» 5,5 минулого року до «мінус» 5,7 за підсумками нинішнього. У 2025 році ця динаміка продовжиться — до «мінус» 8,2.
Показник безробіття зменшиться з 19,1 у 2023 році до 14,5 цього року. У 2025 році він прогнозується на рівні 13,8.
МВФ прогнозує економічне зростання України цьогоріч до 3,2%
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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