МВФ оновив дедлайни структурних маяків для України — Finance.ua

МВФ оновив дедлайни структурних маяків для України
Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений Меморандум з Україною.
Нових структурних маяків в ньому не додалося, проте змінилися строки виконання деяких з них.
Виконання маяку № 32 посунули з березня на кінець квітня. До цього часу потрібно внести зміни до процесуального кодексу щодо раціоналізації справ або питань, які розглядаються в першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією з трьох антикорупційних суддів.
Виконання маяку № 30 перенесли з кінця червня на кінець грудня. До цього часу потрібно запровадити методологію оцінки ризиків при здійсненні нагляду з метою прийняття поінформованих рішень про пріоритети наглядової діяльності.
Виконання маяку № 35 перенесли з кінця серпня на кінець грудня. До цього часу потрібно розробити політику державної власності ДП, дивідендну політику та стратегію приватизації.
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«І до формулювання перманентного структурного маяка про те, що всі націоналізовані несистемні банки мають передаватися Фонду гарантування вкладів додали, що їх ще й не повинні докапіталізовувати», — заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Загалом Україна виконала 21 з 35 маяків. До наступного перегляду Україні треба виконати всього два маяки.
«До кінця березня це маяк № 22 — посилити підтримку МСБ через кредити „5−7-9%“. Вже була постанова Кабміну, щоб скоротити перелік отримувачів кредитів до малих і середніх підприємств. І до кінця квітня маяк № 32 — внести зміни до процесуального кодексу щодо розгляду справ в першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією з трьох антикорупційних суддів. Кабмін вже зареєстрував законопроєкт № 10 178», — зазначив Ярослав Железняк.
Найбільш проблемним найближчим часом маяком, на його думку, буде перезавантаження БЕБ, яке має відбутися до кінця червня.
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