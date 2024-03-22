МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн: куди підуть гроші — Finance.ua

МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн: куди підуть гроші
Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення траншу на суму близько 880 мільйонів доларів.
Про це повідомляє International Monetary Fund (IMF) та Міністерство фінансів України.
Куди підуть гроші? Очікується, що кошти надійдуть в Україну протягом найближчих днів, вони будуть спрямовані на підтримку держбюджету країни.
У МВФ зазначили, що Україна успішно виконала чотири ключові вимоги, передбачені до третього перегляду. Серед них:
- ухвалення Національної стратегії доходів,
- розробку дорожньої карти для керування державними інвестиціями,
- розробку заходів щодо мобілізації надходжень у державний бюджет 2024 року,
- а також ухвалення законодавства для посилення інституційної автономності та ефективності САП.
У фонді наголосили, що торік українська економіка демонструвала «дивовижну стійкість, хоча зберігаються чинники, пов’язані з війною, а перспективи залишаються винятково невизначеними».
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За прогнозами організації, незважаючи на більшу, ніж очікувалося, стійкість української економіки 2023 року, у 2024 році можуть виникнути несприятливі чинники, що призведуть до зменшення темпів зростання економіки до 3−4%, «через невизначеність через війну, яка триває, і в міру того, як обмеження пропозиції стануть більш жорсткими».
Довідка Finance.ua:
- Програма розширеного фінансування МВФ (розрахована на 4 роки) у розмірі $15,6 млрд затверджена 31 березня 2023 року. Перший транш у розмірі $2,7 млрд був виділений у квітні минулого року, ще два (близько $890 млн кожний) — у липні й грудні 2023 року.
- Успішне завершення перегляду відкриває шлях України для отримання четвертого траншу фінансування в рамках програми EFF обсягом близько 880 мільйонів доларів США (663,9 мільйонів СПЗ) найближчим часом.
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