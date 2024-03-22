МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн: куди підуть гроші — Finance.ua

МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн: куди підуть гроші Сьогодні 10:04

МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн: куди підуть гроші

Рада директорів МВФ завершила третій перегляд угоди в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) для України та схвалила виділення траншу на суму близько 880 мільйонів доларів.

Куди підуть гроші? Очікується, що кошти надійдуть в Україну протягом найближчих днів, вони будуть спрямовані на підтримку держбюджету країни.

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У МВФ зазначили, що Україна успішно виконала чотири ключові вимоги, передбачені до третього перегляду. Серед них:

ухвалення Національної стратегії доходів,

розробку дорожньої карти для керування державними інвестиціями,

розробку заходів щодо мобілізації надходжень у державний бюджет 2024 року,

а також ухвалення законодавства для посилення інституційної автономності та ефективності САП.

У фонді наголосили, що торік українська економіка демонструвала «дивовижну стійкість, хоча зберігаються чинники, пов’язані з війною, а перспективи залишаються винятково невизначеними».

За прогнозами організації, незважаючи на більшу, ніж очікувалося, стійкість української економіки 2023 року, у 2024 році можуть виникнути несприятливі чинники, що призведуть до зменшення темпів зростання економіки до 3−4%, «через невизначеність через війну, яка триває, і в міру того, як обмеження пропозиції стануть більш жорсткими».

Довідка Finance.ua:

Програма розширеного фінансування МВФ (розрахована на 4 роки) у розмірі $15,6 млрд затверджена 31 березня 2023 року. Перший транш у розмірі $2,7 млрд був виділений у квітні минулого року, ще два (близько $890 млн кожний) — у липні й грудні 2023 року.

Успішне завершення перегляду відкриває шлях України для отримання четвертого траншу фінансування в рамках програми EFF обсягом близько 880 мільйонів доларів США (663,9 мільйонів СПЗ) найближчим часом.

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