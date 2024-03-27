Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів — Finance.ua
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Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів

Казна та Політика
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Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів
Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів
Державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або 143,69 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів.
За даними Мінфіну, протягом лютого 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 2,03 млрд гривень та скоротилася на 1,21 млрд доларів у доларовому еквіваленті.
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Різниця пояснюється девальвацією гривні. Офіційний курс долара за місяць зріс на з 37,87 до 37,97 грн/долар.
На тлі погашення боргу Україна не отримувала міжнародних кредитів.
За даними НБУ, у лютому Україна отримала:
  • 514,4 млн доларів — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;
  • 295,0 млн доларів — грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк.
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Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг валового зовнішнього боргу України протягом ІV кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%.
За його даними, зростання відбулося за рахунок уряду, зовнішній борг якого додав $10,5 млрд і сягнув $98,3 млрд, або 55,2% ВВП, тоді як зовнішні зобов’язання приватного сектору збільшилися лише на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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