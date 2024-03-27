Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів — Finance.ua

Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів Сьогодні 17:01 — Казна та Політика

Держборг України за місяць скоротився більш ніж на 1 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або 143,69 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства фінансів

За даними Мінфіну, протягом лютого 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 2,03 млрд гривень та скоротилася на 1,21 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Читайте також Загальний держборг у січні скоротився на 0,3%

Різниця пояснюється девальвацією гривні. Офіційний курс долара за місяць зріс на з 37,87 до 37,97 грн/долар.

На тлі погашення боргу Україна не отримувала міжнародних кредитів.

За даними НБУ, у лютому Україна отримала:

514,4 млн доларів — грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

295,0 млн доларів — грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк.

Читайте також Торік держборг країни збільшився на 33,9 мільярда доларів

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг валового зовнішнього боргу України протягом ІV кварталу 2023 року збільшився на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, щодо ВВП борг збільшився з 89,3% до 90,7%.

За його даними, зростання відбулося за рахунок уряду, зовнішній борг якого додав $10,5 млрд і сягнув $98,3 млрд, або 55,2% ВВП, тоді як зовнішні зобов’язання приватного сектору збільшилися лише на $0,3 млрд — до $63,2 млрд (35,5% ВВП).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.