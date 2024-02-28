Загальний держборг у січні скоротився на 0,3% — Finance.ua
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Загальний держборг у січні скоротився на 0,3%

Казна та Політика
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Загальний держборг у січні скоротився на 0,3%
Загальний держборг у січні скоротився на 0,3%
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у січні порівняно з попереднім місяцем скоротився на 0,29%, або на 0,42 млрд доларів до 144,9 млрд доларів.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
Державний і гарантований державою борг на кінець січня становив 5 488,05 млрд гривень, або 144,9 млрд доларів, проти 5 519,48 млрд гривень, або 145,32 млрд доларів, місяцем раніше.
Загальний розмір прямого держборгу станом на звітну дату становив 5 154,47 млрд гривень (136,09 млрд доларів) проти 5 188,07 млрд гривень (136,59 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць зменшився з 94,79 млрд доларів до 93,78 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг збільшився у гривневому еквіваленті з 1 587,7 млрд гривень до 1 602,64 млрд гривень (у доларовому еквіваленті - з 41,8 млрд доларів до 42,31 млрд доларів).
Гарантований державою борг на кінець звітного місяця становив 333,58 млрд гривень, або 8,81 млрд доларів.
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за 2023 рік збільшився на 30,4% або на 33,87 млрд доларів до рекордних 145,32 млрд доларів.

Довідка Finance.ua:

  • У 2022 році загальний держборг збільшився 13,39 млрд доларів, або на 13,66%, до 111,34 млрд доларів.
  • У 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів.
  • У 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.
За матеріалами:
Українські Новини
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