Україна запропонує план реструктуризації боргу на $20 млрд у травні — Finance.ua

Україна запропонує план реструктуризації боргу на $20 млрд у травні Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна запропонує план реструктуризації боргу на $20 млрд у травні

Україна готова надіслати міжнародним власникам єврооблігацій план реструктуризації свого боргу на 20 мільярдів доларів до початку травня.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що для України дуже важливо укласти угоду про перегляд боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, яке було узгоджене з власниками непогашених міжнародних облігацій.

Заморожування виплат за єврооблігаціями було оголошено після того, як вторгнення росії в країну в лютому 2022 року сильно вдарило по українській економіці.

Обмін пропозицією з власниками облігацій покладе початок офіційним переговорам, які включають проведення детальних обговорень та обмін конфіденційною інформацією.

Одне з джерел видання повідомило, що уряд України сподівається досягти угоди не пізніше червня.

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Наразі незрозуміло, якими будуть умови реструктуризації, оскільки перспективи української економіки, її фінансовий стан, а також здатність повернути борг залишаються невизначеними, пише Reuters.

Згідно з джерелами видання, власники облігацій сподіваються забезпечити виплати відсотків за позиками. Однак це буде неприємним рішенням для України, яка намагається зміцнити свої фінанси.

Натомість Україна може залучити свіже фінансування шляхом продажу забезпечених і гарантованих облігацій.

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Це може призвести до того, що міжнародні партнери України — або багатосторонні кредитори, або окремі країни — нададуть заставу для нових облігацій, подібних до так званих облігацій Брейді, випущених країнами Латинської Америки наприкінці 1980-х років, які були забезпечені казначейством США.

Крім того, Україні також необхідно вирішити, як переоформити непогашені облігації низки державних підприємств, таких як державна газова компанія «Нафтогаз» та НЕК «Укренерго».

Більшість двосторонніх кредиторів України призупинили вимоги щодо погашення боргу до 2027 року. Аналітики очікують, що Україна може вирішити попросити своїх власників облігацій про відповідне продовження, якщо їй не вдасться досягти згоди з власниками облігацій до літа.

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