Борг України був визнаний стійким і не підлягає реструктуризації - МВФ — Finance.ua

Борг України був визнаний стійким і не підлягає реструктуризації - МВФ Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Борг України був визнаний стійким і не підлягає реструктуризації - МВФ

МВФ визнав борг України стійким і не планує реструктуризації чи списання боргів, оскільки периметр реструктуризації боргу не включає багатосторонні борги.

Під час пресбрифінгу представниця Міжнародного валютного фонду Джулі Козак прокоментувала припущення експертів, стосовно ймовірності списання Україні боргу у 15 мільярдів доларів.

Читайте також Реструктуризація євробондів: частину боргу можуть списати

На питання, чи може МВФ списати Україні борг приблизно на 15 мільярдів доларів, зважаючи на аналіз боргової стійкості України, директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак відповіла наступне: «Борг України був визнаний стійким на перспективній основі за трьох умов: Перша — продовження фіскальної консолідації, як це передбачено програмою. Друга — продовження значного пільгового фінансування, знову ж таки, відповідно до програми, та реструктуризація боргу. Важливо, що периметр реструктуризації боргу охоплює офіційний двосторонній борг та зовнішній комерційний борг. Він не включає багатосторонні борги, в тому числі, звісно, і борги перед МВФ. Отже, таких планів щодо — стосовно вашого конкретного питання — немає».

Представниця МВФ прокоментувала також ситуацію щодо впливу вторгнення рф в Україну на світову економіку, зокрема такі фактори, як зростання цін, інфляційний тиск, підвищення процентних ставок.

Читайте також Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд

«Звичайно, найбільше постраждала економіка України, а також, звичайно, народ України», — підкреслила Джулі Козак.

Що стосується впливу на світову економіку факту агресії росії проти України, за словами Козак, МВФ зафіксував дуже різке зростання цін на продукти харчування та енергоносії, що вплинуло на світову економіку.

Представниця МВФ зазначила, що стрибок цін на продукти харчування та енергоносії призвів до кризи вартості життя в усьому світі, і саме країни з низьким рівнем доходу найбільше постраждали, зокрема, від стрибка цін на продукти харчування. Але центральні банки відреагували на це, зазначила речниця МВФ, вказавши на «послаблення інфляційного тиску у світі».

Читайте також МВФ визначив курс гривні до долара як де-факто фіксований

«Отже, ми все ще бачимо певний вплив на світову економіку. Для країн з низьким рівнем доходу підвищення відсоткових ставок призвело до збільшення витрат на обслуговування боргу для деяких країн, а для багатьох країн — до збільшення витрат на обслуговування боргу», — пояснила Козак.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.