Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд — Finance.ua

Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд Сьогодні 17:18 — Казна та Політика

Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд

Україна повідомила кредиторам, що планує провести реструктуризацію зовнішнього боргу країни в розмірі $20 мільярдів і розглядає можливості для залучення нового фінансування.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За даними співрозмовників видання, переговори з інвесторами активізувалася останніми тижнями під керівництвом уповноваженого з питань управління держборгом Юрія Буци, який намагався оцінити реакцію інвесторів.

Переговори з власниками єврооблігацій України про реструктуризацію мали початися на початку наступного року. Але занепокоєння через те, що міжнародна підтримка України може ослабнути, надали новий імпульс переговорам, стверджують джерела.

За словами одного із співрозмовників агентства, Буца мав багато прямих зустрічей з кредиторами. Він додав, що Україна прагне повернутися на міжнародні боргові ринки, поки діє програма співпраці з МВФ, розрахована до 2027 року.

Вони зауважили, що ці переговори наразі неформальні, і власникам облігацій ще належить сформувати комітет кредиторів.

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Очікується, що у рамках реструктуризації боргу Україна випустить нові єврооблігації для заміни існуючих, але кредитори сподіваються отримати гарантії від партнерів України, щоб погодитися на угоду.

На додаток до випуску облігацій в рамках реструктуризації боргу, Україна також повідомила інвесторам, що зважує варіанти залучення нового додаткового фінансування, повідомили джерела.

За словами одного з них, частиною рішення щодо реструктуризації та потенційно полегшити фінансування для України можуть стати гарантії, подібні до так званих облігацій Брейді, випущених латиноамериканськими країнами наприкінці 1980-х років, які були забезпечені казначейськими відомствами США.

Водночас невідомо, чи зможе Україна залучити нові кошти на ринку капіталу, оскільки програми МВФ загалом не передбачають залучення комерційного фінансування під час реструктуризації боргу, зауважує Reuters.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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