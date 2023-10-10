Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд

Казна та Політика
54
Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд
Україна почала консультації з приводу реструктуризації боргу на $20 млрд
Україна повідомила кредиторам, що планує провести реструктуризацію зовнішнього боргу країни в розмірі $20 мільярдів і розглядає можливості для залучення нового фінансування.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.
За даними співрозмовників видання, переговори з інвесторами активізувалася останніми тижнями під керівництвом уповноваженого з питань управління держборгом Юрія Буци, який намагався оцінити реакцію інвесторів.
Читайте також
Переговори з власниками єврооблігацій України про реструктуризацію мали початися на початку наступного року. Але занепокоєння через те, що міжнародна підтримка України може ослабнути, надали новий імпульс переговорам, стверджують джерела.
За словами одного із співрозмовників агентства, Буца мав багато прямих зустрічей з кредиторами. Він додав, що Україна прагне повернутися на міжнародні боргові ринки, поки діє програма співпраці з МВФ, розрахована до 2027 року.
Вони зауважили, що ці переговори наразі неформальні, і власникам облігацій ще належить сформувати комітет кредиторів.
Читайте також
Очікується, що у рамках реструктуризації боргу Україна випустить нові єврооблігації для заміни існуючих, але кредитори сподіваються отримати гарантії від партнерів України, щоб погодитися на угоду.
На додаток до випуску облігацій в рамках реструктуризації боргу, Україна також повідомила інвесторам, що зважує варіанти залучення нового додаткового фінансування, повідомили джерела.
За словами одного з них, частиною рішення щодо реструктуризації та потенційно полегшити фінансування для України можуть стати гарантії, подібні до так званих облігацій Брейді, випущених латиноамериканськими країнами наприкінці 1980-х років, які були забезпечені казначейськими відомствами США.
Читайте також
Водночас невідомо, чи зможе Україна залучити нові кошти на ринку капіталу, оскільки програми МВФ загалом не передбачають залучення комерційного фінансування під час реструктуризації боргу, зауважує Reuters.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.